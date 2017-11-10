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09:23 (мск), источник: Om1.ru

Жителей Омска просят не кормить водоплавающих птиц

Пернатые привыкнут к постоянной подкормке и не захотят улетать.

Специалисты Минприроды просят горожан не подкармливать водоплавающих птиц в период осенний миграции. Птицы привыкают к постоянной опеке людей, регулярной кормежке и становятся ручными. Это приведет к тому, что пернатые вовсе не захотят улетать, даже несмотря на то, что водоем полностью замерзнет.

Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Омской области:

 — Каждую осень с приходом холодов на национальные и природные парки, заповедники центральных и северо-западных и сибирских регионов России обрушивается шквал звонков от местного населения с просьбой, а иногда и требованием помочь птицам.

Отметим, что если вы все-таки прикормили птиц на водоеме, которые гарантировано замерзнет, придется всю зиму «долбить лед на этом же водоеме, чтобы птицы смогли выжить».

Кормить птиц можно только птичьим комбикормом, ячменем или овсом, просо, овсяной крупой и пшенице. Нельзя давать крылатым чёрный хлеб, сдобные хлебобулочные изделия, фрукты, острые, солёные, пряные продукты. Также нельзя перекармливать пернатых. Излишки корма привлекают внимание крыс и загрязняют водоем.

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