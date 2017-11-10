Жителей Омска просят не кормить водоплавающих птиц

Специалисты Минприроды просят горожан не подкармливать водоплавающих птиц в период осенний миграции. Птицы привыкают к постоянной опеке людей, регулярной кормежке и становятся ручными. Это приведет к тому, что пернатые вовсе не захотят улетать, даже несмотря на то, что водоем полностью замерзнет.

Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Омской области:

— Каждую осень с приходом холодов на национальные и природные парки, заповедники центральных и северо-западных и сибирских регионов России обрушивается шквал звонков от местного населения с просьбой, а иногда и требованием помочь птицам.

Отметим, что если вы все-таки прикормили птиц на водоеме, которые гарантировано замерзнет, придется всю зиму «долбить лед на этом же водоеме, чтобы птицы смогли выжить».