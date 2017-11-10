Жителей Омска просят не кормить водоплавающих птиц
Пернатые привыкнут к постоянной подкормке и не захотят улетать.
Пернатые привыкнут к постоянной подкормке и не захотят улетать.
Специалисты Минприроды просят горожан не подкармливать водоплавающих птиц в период осенний миграции. Птицы привыкают к постоянной опеке людей, регулярной кормежке и становятся ручными. Это приведет к тому, что пернатые вовсе не захотят улетать, даже несмотря на то, что водоем полностью замерзнет.
— Каждую осень с приходом холодов на национальные и природные парки, заповедники центральных и
Отметим, что если вы
Кормить птиц можно только птичьим комбикормом, ячменем или овсом, просо, овсяной крупой и пшенице. Нельзя давать крылатым чёрный хлеб, сдобные хлебобулочные изделия, фрукты, острые, солёные, пряные продукты. Также нельзя перекармливать пернатых. Излишки корма привлекают внимание крыс и загрязняют водоем.