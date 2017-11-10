Мисс Мировые Проблемы: королевам красоты не уйти от политики

Источник: Reuters

В сознании обывателя конкурсы красоты — это чаще всего эстафета сногсшибательных красавиц с длинными ногами и пышными прическами, по очереди марширующих на сцену, чтобы призвать к миру во всем мире, иногда даже пустить слезу, но в основном поглощенных жестоким соперничеством за корону победительницы, ради которой готовы порвать конкуренток в клочья.

Однако нынешних конкурсанток занимает не только дефиле в купальниках и выгодный ракурс перед телекамерой: многие из них все чаще обращают внимание на актуальные вопросы международной повестки дня.

В 2017 году королевы красоты из Чили, Турции, Ливана, Мьянмы, Перу и США попали на первые полосы газет с неожиданными или вызывавшими недоумение политическими заявлениями. Некоторым из них это стоило титула.

Итак, учитывая, что конкурс «Мисс Мира» скоро уже будет впору переименовывать в «Мисс Мировые проблемы», как соискательнице титула и высказать собственное мнение, и не лишиться при этом короны?

1. По возможности избегайте дипломатических скандалов.

На прошлой неделе чилийская модель Валентина Шнитцер спровоцировала скандал, решительно заявив со сцены конкурса красоты: «Море принадлежит Боливии».

Под морем она имела в виду Тихий океан: окруженная со всех сторон другими государствами Боливия не имеет выхода к морю, что на протяжении века служит предметом раздоров между ней и Чили.

Шнитцер сделала свое заявление во время латиноамериканского конкурса красоты «Рейна Хиспаноамерикана-2017», который проходит в Боливии.

Мы — с вами, мы хотим продолжить борьбу за ваши права. Чилийцы — мои друзья, коллеги, люди, которых я встречаю, — считают, что море принадлежит Боливии. Валентина Шнитцер

Спор двух государств находится на рассмотрении в Международном суде ООН. Но «Твиттер» моментально воспринял слова конкурсантки как призыв к широкой дискуссии.

Президент Боливии Эво Моралес выразил поддержку чилийской конкурсантке, восхитившись ее смелостью.

У соотечественников Шнитцер, однако, ее высказывания не вызвали бурного восторга. В «Твиттере» появились сообщения такого рода: «Мисс Чили вообще в какой стране живет? Не очень-то она похожа на чилийку, если так легко разбрасывается нашими морями».

«Мисс Чили должна говорить только от своего лица», — возмущались некоторые пользователи соцсетей. На самом деле, так оно и было, что, собственно, для некоторых и стало проблемой.

2. Думайте о том, куда вы едете. И поаккуратней с селфи.

В некоторых странах королевы красоты должны тщательно обдумывать не только то, что они говорят, но и то, куда они ездят отдыхать.

Аманда Ханна, наполовину шведка, наполовину ливанка, смогла наслаждаться званием «Мисс Эмигрантка Ливана» всего одну неделю.

Чем она провинилась? В 2016 году Аманда съездила в образовательную поездку в Израиль, используя свой шведский паспорт.

Официально Израиль и Ливан находятся в состоянии войны, хотя с 2006 года действует режим прекращения огня.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/xt0F8yD5YJ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Doron Matalon (@doronmatalon_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-01-11T13:46:21+00:00">Янв 11 2015 в 5:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Из-за появления Мисс Израиль и Мисс Ливан на одном фото в Ливане разразился скандал

За пару лет до этого натянутые международные отношения стали причиной еще одного похожего скандала. Во время проведения конкурса «Мисс Вселенная» в 2015 году обладательница титула «Мисс Ливан» Сали Григе появилась на фото, где она позировала с конкурсантками из Японии, Словении — и Израиля.

Фото разлетелось по сети, и на девушку обрушился шквал обвинений, в том, что она ведет себя слишком панибратски с врагом. Сали пришлось через соцсети экстренно тушить разгорающийся пожар.

С первого дня конкурса я старалась держаться подальше от Мисс Израиль, не фотографироваться с ней и не общаться. Она же, напротив, несколько раз пыталась сделать фото со мной. Сали Григе

«Мы фотографировались с Мисс Япония и Мисс Словения, когда участница из Израиля внезапно запрыгнула в кадр, сделала селфи и тут же запостила его в соцсети», — добавила она.

Объяснения сработали, и Григе сумела сохранить титул, несмотря на весь шквал возмущения.

3. Постарайтесь не стать интернет-мемом.

Когда-то конкурс «Мисс Америка» был абсолютно аполитичным, но ввел двусмысленную сессию вопросов и ответов, чтобы порадовать любителей нелепых видео из интернета. Обычно на них беспомощные участницы лепечут какие-нибудь глупости, которые потом стремительно разлетаются по сети.

В этом году Мисс Техас Маргану Вуд спросили про агрессивные выступления неонацистов в Шарлоттсвилле, по время которых погибла Хизер Хейер, пытавшаяся сорвать митинг радикалов.

Участница конкурса красоты назвала гибель активистки терактом и заметила, что Дональд Трамп сразу должен был выступить с заявлением по поводу случившегося.

Мисс Техас не побоялась честно ответить на вопрос о Шарлоттсвилле и получила корону | Источник: Reuters

Пресса тут же назвала ее победительницей.

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Интеллектуальный конкурс — очень важная часть соревнований, поэтому для подготовки к нему девушки часто нанимают репетиторов.

«В идеале хорошо бы знать тему вопроса и построить ответ в логичной, дипломатичной манере, — говорит натаскивающая участниц конкурсов красоты Валерия Хейс. — Удельный вес вопросов не так велик, чтобы повлиять на результаты конкурса. Чтобы существенно изменить ход соревнования, нужно сказать что-то действительно шокирующее. Например: “Я тут недавно рассталась с парнем, отрубила ему голову и закопала на заднем дворе”».

Но как только корона вручена, гайки закручиваются немедленно: прежде чем выпустить ее на первую в новом качестве встречу с журналистами, с победительницей, все еще испытывающей легкое головокружение от триумфа, проводят строгую беседу о том, что можно и чего нельзя говорить перед камерами. Ибо с этого момента она уже не принадлежит себя, а выступает от имени бренда — «Мисс Америка».

4. Не стоит сравнивать свои месячные с путчем.

На другом континенте конкурсантка из Турции, видимо, разом позабыла всё, чему ее учили организаторы и тренеры.

18-летняя Итир Есен опубликовала крайне неудачный твит, в котором не к месту упомянула попытку военного переворота в стране в июле 2016 года. Корона «Мисс Турции» слетела с ее головы спустя считанные часы после этого.

Утром 15 июля, в день мучеников, у меня пошли месячные. Я отмечаю этот день своей кровью в память обо всех мучениках. Итир Есен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто использует слово «мученик» по отношению к жертвам антиправительственного мятежа. Однако, твит девушки был воспринят как жест неуважения к погибшим.

Итир Есен смогла сохранить корону всего на несколько часов из-за неудачного политического твита | Источник: AP 2017

«Мы не можем допустить, чтобы конкурс “Мисс Турция”, который призван улучшать имидж страны на международной арене, смирился с подобной записью», — заявил один из организаторов конкурса.

Впрочем, можно сказать, что опальная конкурсантка еще легко отделалась в сравнении с судьбой своей предшественницы. В 2016 году Мерве Буюксарак была не только разжалована из королев, но еще и приговорена к условному 14-месячному тюремному сроку за «оскорбление президента» после того, как сделала на свой странице репост сатирического стихотворения.

Мисс Турция-2006 получила условный тюремный срок за оскорбление президента в сети | Источник: AP 2017

5. Хотите выступить с протестом? Спросите разрешения.

Тренирующая красавиц Валерия Хейс объясняет, что победительницы конкурсов красоты подписывают контракт, в котором указаны правила и стандарты их поведения.

Правила нужны, чтобы контролировать обладательниц титула или иметь возможность расторгнуть контракт в случае, если поведение наносит ущерб бренду конкурса.

В октябре этого года 19-летняя Шве Эян Си из Мьянмы заявила, что ее лишили титула королевы красоты из-за снятого ей довольно жесткого видеоролика о расправах в штате Ракхайн, обвинив боевиков рохинджа в распространении насилия.

Девушка имела основания ожидать, что ее выступление тепло воспримут на родине, где многие рассматривают мусульман-рохинджа как нежелательных чужаков.

Однако в остальном мире преследование рохинджа воспринимается как гуманитарная катастрофа, и демарш победительницы был бы встречен с непониманием, что повлекло бы неприятные последствия для организаторов конкурса.

Шве Эян Си заявила, что потеряла титул королевы красоты по политическим мотивам | Источник: AP 2017

Компания «Хеллоу Мадам Медиа Групп», которая организовала конкурс, заявила, что поведение Шве Эян Си не соответствовало ее роли и видео здесь не при чем.

Это, тем не менее, не снимает вопроса о том, как сделать заметное политическое заявление, не задев при этом организаторов конкурса. Можно поучиться, например, у конкурсанток «Мисс Вселенная» этого года.

На прошлой неделе 23 участницы конкурса, который проходит в Перу, вместо обсуждения объема бедер и размера груди стали говорить о шокирующей статистике преступлений в отношении женщин.

Организаторы поддержали эту инициативу, показав видеоролики, рассказывающие о нападениях на женщин.

Идею с восторгом приняли по всему миру, благодаря чему конкурс оказал большее влияние на зрителей, которые ожидали увидеть просто очередное дефиле в купальниках.

«К сожалению, многие женщин не догадываются о подлинных масштабах насилия в отношении женщин, и считают, что это какие-то частные случаи. Я думаю, что когда представительница твоей страны рассказывает тебе о проблеме и показывает реальные цифры, это вызывает необходимую реакцию», — говорит организатор конкурса Джессика Ньютон.

В конце этого месяца конкурсантки также планируют провести марш в столице Перу Лиме, чтобы привлечь дополнительное внимание к этой проблеме.

Рибекка Силс

Би-би-си