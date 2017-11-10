В Самарканде стартовала международная конференция
Международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания» 10 ноября 2017 года стартовала в Самарканде.
Международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания» 10 ноября 2017 года стартовала в Самарканде.
Международная конференция проводится под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принимает участие в международной конференции.
На международной конференции принимают участие около 500 гостей из числа глав международных организаций, руководства ООН и ЕС, министров иностранных дел зарубежных стран, представителей экспертного сообщества, а также зарубежных информационных агентств и средств массовой информации.
В рамках конференции запланированы экскурсии гостей по историческим памятникам, священным местам поклонения и другим достопримечательностям Самарканда, их знакомство с деятельностью образовательных и медицинских учреждений, производственных предприятий.