Потепление до +4 градусов ожидается в Нижегородской области в выходные
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 10 ноября в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +1 градус, ветер южный, 4 м/с.
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Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 10 ноября в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +1 градус, ветер южный, 4 м/с.
11 ноября ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит 0 градусов и +2 градуса днем, ветер южный, 4 м/с.
12 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Воздух понизится до +1 градуса ночью и составит +4 градуса днем. Ветер южный, 4 м/с.