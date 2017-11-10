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09:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Потепление до +4 градусов ожидается в Нижегородской области в выходные

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 10 ноября в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +1 градус, ветер южный, 4 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 100% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: НТА-Приволжье

11 ноября ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит 0 градусов и +2 градуса днем, ветер южный, 4 м/с.

12 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Воздух понизится до +1 градуса ночью и составит +4 градуса днем. Ветер южный, 4 м/с.

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