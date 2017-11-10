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09:38 (мск), источник: РИА Новости

Раскрыт механизм быстрого похудения

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученые выявили три ключевых процесса, которые происходят в организме после перехода на низкокалорийную диету. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

Источник: РИА Новости

Сотрудники Йельского Университета изучили действие режима питания, рекомендованного пациентам с сахарным диабетом второго типа для быстрого уменьшения концентрации глюкозы в крови. Отмечается, что при его соблюдении больному также удастся быстро сбросить вес.

По результатам клинических испытаний на животных, выяснилось, что при этой диете в печени происходит снижение конверсии лактата и аминокислот в глюкозу, наблюдается падение скорости превращения гликогена в глюкозу, а также уменьшается количество жира, из-за чего улучшается чувствительность печени к инсулину.

Ученые также планируют проанализировать соответствующие процессы у людей. Специалисты подчеркивают, что при получении аналогичных данных они смогут разработать более эффективные препараты, которые будут давать результат независимо от диеты и без хирургического вмешательства.

Польза вареных куриных яиц в деле похудения
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18 августа© Ньюстюб
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