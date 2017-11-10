Раскрыт механизм быстрого похудения

Источник: РИА Новости

Сотрудники Йельского Университета изучили действие режима питания, рекомендованного пациентам с сахарным диабетом второго типа для быстрого уменьшения концентрации глюкозы в крови. Отмечается, что при его соблюдении больному также удастся быстро сбросить вес.

По результатам клинических испытаний на животных, выяснилось, что при этой диете в печени происходит снижение конверсии лактата и аминокислот в глюкозу, наблюдается падение скорости превращения гликогена в глюкозу, а также уменьшается количество жира, из-за чего улучшается чувствительность печени к инсулину.