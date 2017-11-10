Национальный парк «Таганай» приглашает «Подкормить птиц»
В воскресенье, 12 ноября, в национальном парке «Таганай» Челябинской области стартует второй сезон волонтёрской акции «Подкормите птиц!».
В воскресенье, 12 ноября, в национальном парке «Таганай» Челябинской области стартует второй сезон волонтёрской акции «Подкормите птиц!».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в НП «Таганай», участвовать в ней могут все желающие. Стартует акция в день
По словам заместителя директора национального парка «Таганай» по науке и экологическому просвещению Эльвины Новосёловой, радует, что эта идея получила такой отклик, причём не только у жителей Златоуста, но и у гостей парка из других регионов. В 2017 году волонтёрский маршрут стал на полтора километра длиннее, сейчас на нём расположено восемь кормушек для птиц, которые необходимо пополнять один раз в день. Отправляться на «птичью» тропу каждый доброволец или семейная команда могут неограниченное количество раз, но перед этим необходимо подать заявку. После возвращения с маршрута волонтёров ожидает приятный сюрприз от «Таганая». Подробнее об акции «Подкормите птиц!» можно узнать на сайте национального парка.
В национальном парке «Таганай» сейчас обитает 190 видов птиц, почти треть их остаются зимовать. Среди них: свиристель, чечётка, ястребиная сова, рябчик, тетерев, глухарь, синицы, дятлы, щегол и пр. Зимой, во время кочёвок, встречаются птицы тундры и северной тайги: белая сова, пуночка, снегирь,