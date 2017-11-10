Национальный парк «Таганай» приглашает «Подкормить птиц»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в НП «Таганай», участвовать в ней могут все желающие. Стартует акция в день Зиновия-синичника, отмечаемого 12 ноября, и продлится до первого апреля — Международного дня птиц. В 2016 году в акции приняли участие более 200 человек. В кампанию по поддержке таганайских зимующих птиц активно включались целыми семьями. После экскурсии по Музею природы добровольным помощникам вручали специальный набор: инструкцию по правильной подкормке, схему расположения кормушек и нежареные семечки для пополнения птичьего меню. Общая протяжённость маршрута, который проходили волонтёры, превысила два километра. Всего за время проведения акции «Подкормите птиц!» на таганайских тропах побывали шесть семейных команд, две команды клуба ветеранов, представители семейного клуба «Вместе», эколого-краеведческой группы «Классная компания» из города Дзержинск, учителя, ученики и их родители из златоустовских школ № 17 и 41.

По словам заместителя директора национального парка «Таганай» по науке и экологическому просвещению Эльвины Новосёловой, радует, что эта идея получила такой отклик, причём не только у жителей Златоуста, но и у гостей парка из других регионов. В 2017 году волонтёрский маршрут стал на полтора километра длиннее, сейчас на нём расположено восемь кормушек для птиц, которые необходимо пополнять один раз в день. Отправляться на «птичью» тропу каждый доброволец или семейная команда могут неограниченное количество раз, но перед этим необходимо подать заявку. После возвращения с маршрута волонтёров ожидает приятный сюрприз от «Таганая». Подробнее об акции «Подкормите птиц!» можно узнать на сайте национального парка.