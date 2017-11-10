Питьевая вода в Хабаровском крае стала безопасней
В четырех районах региона вода не отвечает санитарным нормам.
В четырех районах региона вода не отвечает санитарным нормам.
В Хабаровском крае Роспотребнадзор озвучил результаты проб воды из водоемов и источников централизованного водоснабжения региона. Всего эксперты взяли более 2400 проб, чтобы проверить их по ряду химических и микробиологических показателей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По микробиологическим показателям было исследовано 1352 пробы воды, из них нормам не соответствовали всего 6,1% проб. Для сравнения, в 2016 году санитарным нормам не соответствовали 9,3% проб воды. По
Однако, в ряде районов все еще сохраняется уровень высокого химического загрязнения питьевой воды. Речь идет о Вяземском, Бикинском, Нанайском и Верхнебуреинском районах. Именно там питьевая вода в водопроводе не отвечает санитарным нормам по содержанию железа, марганца и кремния. Основная причина — отсутствие или неэффективная работа очистных сооружений на водопроводах, изношенность водопроводных сетей.