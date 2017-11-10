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10:55 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Питьевая вода в Хабаровском крае стала безопасней

В четырех районах региона вода не отвечает санитарным нормам.

Источник: AP 2017

В Хабаровском крае Роспотребнадзор озвучил результаты проб воды из водоемов и источников централизованного водоснабжения региона. Всего эксперты взяли более 2400 проб, чтобы проверить их по ряду химических и микробиологических показателей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По микробиологическим показателям было исследовано 1352 пробы воды, из них нормам не соответствовали всего 6,1% проб. Для сравнения, в 2016 году санитарным нормам не соответствовали 9,3% проб воды. По санитарно-химическим показателям было исследовано 1128 проб, из них 18% не отвечали санитарным требованиям. В 2016 году данный показатель был выше на 3%. Также, эксперты брали пробы воды в Амуре. По результатам лабораторного мониторинга, бактерий, паразитных инфекций и прочих возбудителей кишечных заболеваний в пробах обнаружено не было. Роспотребнадзор отметил улучшение качества питьевой воды, которая подается водопроводные сети Хабаровского края.

Однако, в ряде районов все еще сохраняется уровень высокого химического загрязнения питьевой воды. Речь идет о Вяземском, Бикинском, Нанайском и Верхнебуреинском районах. Именно там питьевая вода в водопроводе не отвечает санитарным нормам по содержанию железа, марганца и кремния. Основная причина — отсутствие или неэффективная работа очистных сооружений на водопроводах, изношенность водопроводных сетей.

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