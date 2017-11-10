В Бразилии «коррупция» выбрана словом года
Второе и третье место заняли слова «стыд» и «кризис».
Второе и третье место заняли слова «стыд» и «кризис».
Исследование проводилось в три этапа. Сначала около 9 тыс. бразильцев спонтанно называли авторам опроса слова, которые, на их взгляд, наилучшим образом отражают реалии уходящего года. На втором этапе к голосованию подключились специалисты в области социологии, политологии, коммуникации и культуры. Из десятков наиболее упоминаемых вариантов они выбрали пять слов, которые вышли в финальную часть исследования.
К последнему этапу опроса были привлечены около 2 тыс. бразильцев. Каждый из них отдал свой голос за одно из пяти
«Мы хотим добиться активности от общества, но для этого нужно его понять. Данная инициатива помогает сформировать представление о том, чем живет сейчас страна. Эти слова рисуют достоверную картину испытаний, через которые прошла Бразилия в этом году», — так прокомментировал итоги опроса его координатор, политолог Леандру Машаду в интервью газете Estado de S. Paulo. По его словам, результаты исследования продемонстрировали пессимизм населения южноамериканской страны.
Подобное исследование проводилось в Бразилии во второй раз в ее истории. В декабре 2016 года словом, отражающим его итоги, было выбрано «негодование».