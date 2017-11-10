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09:54 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии «коррупция» выбрана словом года

Второе и третье место заняли слова «стыд» и «кризис».

Источник: Reuters

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 ноября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. «Коррупция» — это слово, которое лучше всего подводит итоги 2017 года в Бразилии. К такому выводу пришли участники опроса, организованного среди жителей страны консалтинговой компанией Cause.

Исследование проводилось в три этапа. Сначала около 9 тыс. бразильцев спонтанно называли авторам опроса слова, которые, на их взгляд, наилучшим образом отражают реалии уходящего года. На втором этапе к голосованию подключились специалисты в области социологии, политологии, коммуникации и культуры. Из десятков наиболее упоминаемых вариантов они выбрали пять слов, которые вышли в финальную часть исследования.

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К последнему этапу опроса были привлечены около 2 тыс. бразильцев. Каждый из них отдал свой голос за одно из пяти слов-финалистов. В итоге первое место осталось за «коррупцией» — это слово назвали наиболее соответствующим реальности 37% респондентов. Вторую и третью строчки рейтинга заняли «стыд» и «кризис» (26% и 18% соответственно). Другими кандидатами на признание словом года были «напряженный» и «перемена», в поддержку которых высказались 10% и 9% опрошенных.

«Мы хотим добиться активности от общества, но для этого нужно его понять. Данная инициатива помогает сформировать представление о том, чем живет сейчас страна. Эти слова рисуют достоверную картину испытаний, через которые прошла Бразилия в этом году», — так прокомментировал итоги опроса его координатор, политолог Леандру Машаду в интервью газете Estado de S. Paulo. По его словам, результаты исследования продемонстрировали пессимизм населения южноамериканской страны.

Подобное исследование проводилось в Бразилии во второй раз в ее истории. В декабре 2016 года словом, отражающим его итоги, было выбрано «негодование».

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