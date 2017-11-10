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10:50 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские коммунальщики подготовились к снегопаду

Если осадки будут сильными, предприятия перейдут на круглосуточный режим работы.

Дальневосточная столица готовится к встрече непогоды. Муниципальные предприятия благоустройства уже подготовили 132 машины, чтобы убирать снег и посыпать дороги реагентами и специальными смесями. Если выпадет большое количество осадков, бороться с последствиями циклона также будут 90 единиц сторонней техники.

«Ворс для щёточной техники, техпластины, отвалы и другие комплектующие предприятиями заготовлены и ждут своей очереди. Для посыпки проезжей части заготовлено более 25 тысяч тонн песка, приобретено 325 тонн противогололёдного реагента “Бионорд”. В первом квартале 2018 года будет дополнительно завезено 124 тонны реагента. При выпадении обильных осадков в предприятиях благоустройства будут сформированы механизированные колонны для расчистки трасс и устранения гололёда в составе 10−15 машин», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк.

По его словам, предприятия должны начать работу через полчаса после начала снегопада. За это время специалисты приедут на место, получат разнарядки и начнут очистку трасс. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в случае необходимости все коммунальные службы перейдут на круглосуточный режим работы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что по прогнозу синоптиков, 11—12 ноября в городе пройдёт снег, порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду.

«В связи с прогнозируемым выходом циклона на Хабаровский край, в том числе город Хабаровск, в ночь на 11 ноября ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега и мокрого снега. 11—12 ноября прогнозируется усиление ветра до 15−20 метров в секунду. На дорогах ожидается гололёд. В связи с ухудшением погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера на объектах транспорта, энергоснабжения и нарушения работы объектов ЖКХ», — отметил заместитель начальника управления ГО и ЧС администрации Хабаровска Виталий Орёл.

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