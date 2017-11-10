Братья Метшины сыграют на новом футбольном поле в Нижнекамске
11 ноября Ильсур и Айрат Метшины сыграют на обновленном футбольном поле
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11 ноября Ильсур и Айрат Метшины сыграют на обновленном футбольном поле
В футбольном матче примут команды «Наша столица» (капитан — мэр Казани Ильсур Метшин) и «Тубэн Кама» (капитан — мэр Нижнекамска Айдар Метшин).
На обновление футбольного поля с искусственным покрытием из бюджета Татарстана были выделены 14 млн рублей.