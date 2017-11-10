Фестиваль «Шире круг» приглашает хабаровчан на праздник

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.

Фестиваль художественного самодеятельного творчества «Шире круг» среди коллективов студентов профессиональных образовательных учреждений пройдет в Индустриальном районе Хабаровска. В празднике, который начнется 17 ноября в 15.00, смогут поучаствовать все желающие, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Такой студенческий фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Он приурочен к Всемирному дню молодежи и Международному дню студентов.

«Шире круг» — это возможность для молодых проявить себя, представить свои новые идеи, раскрыть таланты. Количество участников и зрителей с каждым годом заметно увеличивается. Фестиваль собирает и объединяет творчески активных учащихся и студентов.