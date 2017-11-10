Фестиваль «Шире круг» приглашает хабаровчан на праздник
Он состоится 17 ноября.
Он состоится 17 ноября.
Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.
Фестиваль художественного самодеятельного творчества «Шире круг» среди коллективов студентов профессиональных образовательных учреждений пройдет в Индустриальном районе Хабаровска. В празднике, который начнется 17 ноября в 15.00, смогут поучаствовать все желающие, сообщили ИА AmurMedia в
Такой студенческий фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Он приурочен к Всемирному дню молодежи и Международному дню студентов.
«Шире круг» — это возможность для молодых проявить себя, представить свои новые идеи, раскрыть таланты. Количество участников и зрителей с каждым годом заметно увеличивается. Фестиваль собирает и объединяет творчески активных учащихся и студентов.
17 ноября 2017 года в большом зале комитета по управлению Индустриальным районом уже известные в районе коллективы, а также