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10:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Фестиваль «Шире круг» приглашает хабаровчан на праздник

Он состоится 17 ноября.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 ноября, AmurMedia.

Фестиваль художественного самодеятельного творчества «Шире круг» среди коллективов студентов профессиональных образовательных учреждений пройдет в Индустриальном районе Хабаровска. В празднике, который начнется 17 ноября в 15.00, смогут поучаствовать все желающие, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Такой студенческий фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Он приурочен к Всемирному дню молодежи и Международному дню студентов.

«Шире круг» — это возможность для молодых проявить себя, представить свои новые идеи, раскрыть таланты. Количество участников и зрителей с каждым годом заметно увеличивается. Фестиваль собирает и объединяет творчески активных учащихся и студентов.

17 ноября 2017 года в большом зале комитета по управлению Индустриальным районом уже известные в районе коллективы, а также участники-дебютанты представят на суд зрителей и жюри вокальные, хореографические номера, продемонстрируют инструментальное творчество, авторское исполнение стихов и песен, оригинальное искусство. Шесть учреждений профессионального образования примут участие в мероприятии. В конкурсную программу войдут около 20 номеров, а затем конкурсанты устроят концерт для зрителей. Активными участниками праздника смогут стать и сами зрители. Лучшая группа поддержки будет награждена большим переходящим кубком.

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