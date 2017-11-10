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10:47 (мск), источник: КрымPress

Штат севастопольских чиновников превысил 20 тысяч человек

Каждый 20-й житель города-Героя — чиновник! Правительство Севастополя на своем очередном заседании увеличило предельную штатную численность чиновников — работников государственных учреждений до 20 тысяч 73 человек. Увеличиваем общую численность работников на 465 единиц.

Например, в департаменте образования мы увеличиваем штат в связи с вводом новой средней школы в микрорайоне Казачья бухта, в связи с увеличением количества первых классов, — цитирует Новый Севастополь директора городского Департамента финансов Владимира Штопа. При этом он отметил, что в случае положительного решения правительства города «общая численность работников, содержащихся за счет средств городского бюджета, составит 20 тысяч 73 единицы».

С учетом того, что население Севастополя — примерно 400 000 человек, можно сделать вывод, что каждый 20-й севастополец чиновник. Ну, а если исключить детей, студентов, военнослужащих и пенсионеров… Вывод кошмарный — из пяти — шести горожан, обязательно будет хотя бы один, но чиновник.

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