Штат севастопольских чиновников превысил 20 тысяч человек

Например, в департаменте образования мы увеличиваем штат в связи с вводом новой средней школы в микрорайоне Казачья бухта, в связи с увеличением количества первых классов, — цитирует Новый Севастополь директора городского Департамента финансов Владимира Штопа. При этом он отметил, что в случае положительного решения правительства города «общая численность работников, содержащихся за счет средств городского бюджета, составит 20 тысяч 73 единицы».

С учетом того, что население Севастополя — примерно 400 000 человек, можно сделать вывод, что каждый 20-й севастополец чиновник. Ну, а если исключить детей, студентов, военнослужащих и пенсионеров… Вывод кошмарный — из пяти — шести горожан, обязательно будет хотя бы один, но чиновник.