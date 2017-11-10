Прокуратура Хабаровска встала на защиту городских голубей
По иску ведомства запрещен доступ к сайтам с данными о способах отравы птиц.
По иску ведомства запрещен доступ к сайтам с данными о способах отравы птиц.
Центральный районный суд Хабаровска рассмотрел иск прокуратуры об ограничении доступа к сайтам, содержащим информацию о способах отравы голубей. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник прокурора края Валентина Глазова, требование надзорного ведомства было удовлетворено.
— При мониторинге интернета сотрудники прокуратуры обнаружили два сайта, на котором были статьи о способах отравления голубей, — отметила Валентина Глазова. — Эта информация носит противоправный характер, поскольку применение