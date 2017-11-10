Прокуратура Хабаровска встала на защиту городских голубей

— При мониторинге интернета сотрудники прокуратуры обнаружили два сайта, на котором были статьи о способах отравления голубей, — отметила Валентина Глазова. — Эта информация носит противоправный характер, поскольку применение снотворно-наркотических, отравляющих и обездвиживающих веществ запрещено российскими законами кроме исключительных случаев, сопряженных с отловом живых животных. Кроме того, за незаконную охоту, в том числе способами с массовым уничтожением птиц и зверей, предусмотрена уголовная ответственность. Решения суда вступили в законную силу, доступ к интернет-сайтам ограничен.

