Синоптики обещают теплую и пасмурную погоду на выходных
Атмосферное давление в Москве будет низким.
Атмосферное давление в Москве будет низким.
Атмосферный фронт принесет в столицу пасмурную погоду в выходные. Среднесуточная температура благодаря теплым воздушным массам окажется выше климатической нормы.
Сохранится облачная погода, временами будут идти дожди, а воздух прогреется до +3… +6 градусов, сообщает центр погоды «Фобос».
Атмосферное давление в Москве будет низким — 742 миллиметров ртутного столба в субботу, и до 738 миллиметров ртутного столба — в воскресенье.
Накануне жителей столицы предупредили о сильном тумане и ухудшении видимости до 200−500 метров. Также в городе усилится ветер — до 15 метров в секунду. На 10 ноября в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.