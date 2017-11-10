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12:02 (мск), источник: m24.ru

Синоптики обещают теплую и пасмурную погоду на выходных

Атмосферное давление в Москве будет низким.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 100% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Атмосферный фронт принесет в столицу пасмурную погоду в выходные. Среднесуточная температура благодаря теплым воздушным массам окажется выше климатической нормы.

Сохранится облачная погода, временами будут идти дожди, а воздух прогреется до +3… +6 градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

Атмосферное давление в Москве будет низким — 742 миллиметров ртутного столба в субботу, и до 738 миллиметров ртутного столба — в воскресенье.

Накануне жителей столицы предупредили о сильном тумане и ухудшении видимости до 200−500 метров. Также в городе усилится ветер — до 15 метров в секунду. На 10 ноября в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.

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