Синоптики обещают теплую и пасмурную погоду на выходных

Источник: Агентство «Москва»

Атмосферный фронт принесет в столицу пасмурную погоду в выходные. Среднесуточная температура благодаря теплым воздушным массам окажется выше климатической нормы.

Сохранится облачная погода, временами будут идти дожди, а воздух прогреется до +3… +6 градусов, сообщает центр погоды «Фобос».

Атмосферное давление в Москве будет низким — 742 миллиметров ртутного столба в субботу, и до 738 миллиметров ртутного столба — в воскресенье.