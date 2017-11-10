Исторический парк «Россия — моя история» откроется в декабре
Мультимедийная экспозиция «Россия — моя история» откроется в отреставрированном здании пермского Речного вокзала и помещении вокзала Пермь I в декабре.
Мультимедийная экспозиция «Россия — моя история» откроется в отреставрированном здании пермского Речного вокзала и помещении вокзала Пермь I в декабре.
Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Филиал исторического парка «Россия — моя история», созданного по инициативе РПЦ, появится в Перми в рамках федерального проекта, включающего 16 регионов. Из краевого бюджета на проект выделено 144 млн рублей. Еще 120 млн рублей — вложения основного инвестора — ПАО «Газпром».
Позже краевые власти направили на субсидирование проекта еще 40,5 млн руб. Эти средства разрешено направить на оплату труда и расходных материалов, сувениров и канцелярии, коммунальных услуг и услуг связи, содержание здания, уплату налогов. Реализацией проекта в Перми занимается учрежденное региональным минкультом АНО «Агентство новых технологий».