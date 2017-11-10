В Ялте запретили рыбачить до весны
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте на набережной и в портах введен запрет на вылов рыбы. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте на набережной и в портах введен запрет на вылов рыбы. Об этом сообщает
Ограничение введено в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении правил рыболовства для
«Запрещается добыча (вылов) всех водных биоресурсов на акваториях Ялтинского пассажирского, грузового порта и вдоль всей центральной набережной Ялты на расстоянии от берега менее 100 метров», — отметили в
Запрет действует с 1 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года.