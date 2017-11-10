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10:45 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте запретили рыбачить до весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Ялте на набережной и в портах введен запрет на вылов рыбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение введено в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна».

«Запрещается добыча (вылов) всех водных биоресурсов на акваториях Ялтинского пассажирского, грузового порта и вдоль всей центральной набережной Ялты на расстоянии от берега менее 100 метров», — отметили в пресс-службе.

Запрет действует с 1 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года.

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