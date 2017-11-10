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11:05 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области выбрана «Мисс самарская полиция 2017»

Конкурс проводился ГУ МВД России по Самарской области совместно с издательским домом «Комсомольская правда» и был приурочен к профессиональному празднику — Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

Источник: 63.мвд.рф

Начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Винников наградил победительниц и участниц конкурса «Мисс самарская полиция 2017», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Участие в конкурсе приняли представительницы самых разных служб и подразделений со всех уголков Самарской области. Все девушки, как на подбор — красивые, милые, яркие и запоминающиеся. Голосование проходило в социальных сетях и любой желающий мог отдать свой голос той претендентке, которая, по его мнению, является самой очаровательной.

На протяжении месяца между претендентками на звание «Мисс самарская полиция 2017» велась нешуточная борьба. Социальные сети пестрели фотографиями конкурсанток с призывом активного голосования, статьи о девушках публиковались в средствах массовой информации и на сайте Главного управления МВД России по Самарской области. За красавиц в форме проголосовали жители десятков регионов страны. И вот пришло время подводить итоги.

Лучшей из лучших стала следователь ОП № 4 УМВД России по Самаре капитан юстиции Диана Галяува, набравшая более 13 тысяч голосов.

Второе и третье место заняли представительницы Самары и Тольятти старшина полиции Людмила Маринина и старший лейтенант полиции Надежда Шеховцова. Причем, разрыв между первым и вторым местом оказался минимальным — в 150 голосов. Учитывая масштаб и популярность, которую завоевал конкурс, организаторы учредили специальные номинации для девушек, покоривших жюри своей харизмой и очарованием. Так, мисс «Улыбка» стала представительница Отдела МВД России по Ставропольскому району Наталья Богучарская, мисс «Очарование» — майор юстиции Екатерина Староверова, за которую голосовала вся Сызрань, мисс «Грация» — элегантный капитан полиции Елена Наумова, мисс «Нежность» — инспектор ПДН из Самары Татьяна Анохина, мисс ДПС — старший лейтенант полиции Ольга Яковлева. В двух номинациях от партнеров конкурса победили представительница Нефтегорска Татьяна Рыжкова и инспектор по исполнению административного законодательства Александра Морозова.

Главное управление МВД России по Самарской области предложило особую номинацию — мисс «Женственная мужественность». Победительницей в ней единогласно признана представительница Красноармейского района, на которую, кроме основной работы, дополнительно возложены обязанности по взаимодействию со СМИ, старший лейтенант внутренней службы Райса Сундуталиева.

На мероприятии приятным сюрпризом стало вручение благодарственного письма и поздравление с наступающим профессиональным праздником начальнику главка Александру Винникову от представителей СМИ.

Каждая красавица получила из рук начальника главка Александра Ивановича Винникова и партнеров конкурса почетную грамоту и цветы. Поздравляя девушек, генерал-майор поблагодарил их за то, какие они есть — красивые, милые, но в то же время — с твердым характером, решительные и активные.

Генерал поздравил красавиц и с наступающим профессиональным праздником 10 ноября — Днем сотрудника органов внутренних дел.

Завершилось мероприятие в неформальной обстановке — с праздничным тортом, эмоциональным обсуждением итогов конкурса и дальнейшим получением приятных подарков.

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