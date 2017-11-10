Впервые «Краеведческий экспресс» начнет свой маршрут из Сызрани
В субботу, 11 ноября в Самарской области школьный поезд железнодорожного проекта «Краеведческий экспресс» впервые отправится по маршруту
В субботу, 11 ноября в Самарской области школьный поезд железнодорожного проекта «Краеведческий экспресс» впервые отправится по маршруту
Дети познакомятся с историческими и культурными достопримечательностями областной столицы. Основными участниками проекта станут учащиеся ГБОУ СОШ № 14 г. о. Сызрань и ГБОУ лицей им. Героя Советского Союза П. И. Викулова.
Целью
Участников проекта ждут насыщенные экскурсии по темам: «Самара-запасная столица», «Самара космическая», «От кареты до ракеты» с посещением Музея авиации и космонавтики, знаменитого бункера Сталина, Поволжского музея железнодорожной техники.
В поезде они станут участниками краеведческой викторины, а в Самаре их ждет теплый прием и большая