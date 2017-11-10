Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Умер сатирик Михаил Задорнов
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Макаревич высмеял разрыв дипотношений Украины с РФ «поговоркой»
Скончался сатирик Михаил Задорнов - СМИ
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Теракт в Нью-Йорке
11:14 (мск), источник: НИА Самара

Впервые «Краеведческий экспресс» начнет свой маршрут из Сызрани

В субботу, 11 ноября в Самарской области школьный поезд железнодорожного проекта «Краеведческий экспресс» впервые отправится по маршруту Сызрань-Самара-Сызрань, который привезет в Самару более 300 сызранских школьников (время приезда поезда в Самару 10.45 на железнодорожный вокзал).

Источник: Reuters

Дети познакомятся с историческими и культурными достопримечательностями областной столицы. Основными участниками проекта станут учащиеся ГБОУ СОШ № 14 г. о. Сызрань и ГБОУ лицей им. Героя Советского Союза П. И. Викулова.

Целью экскурсионно-образовательного проекта «Краеведческий экспресс» является знакомство школьников региона с историей и достопримечательностями родного края, его природными и производственными ресурсами. Данный маршрут реализуется при поддержке департамента туризма Самарской области, министерства образования Самарской области, Куйбышевского филиала ОАО «РЖД», Самарской пассажирской пригородной компании, Администрации г. о. Сызрань и самарским туроператром «Профцентр».

Участников проекта ждут насыщенные экскурсии по темам: «Самара-запасная столица», «Самара космическая», «От кареты до ракеты» с посещением Музея авиации и космонавтики, знаменитого бункера Сталина, Поволжского музея железнодорожной техники.

В поезде они станут участниками краеведческой викторины, а в Самаре их ждет теплый прием и большая интерактивно-познавательная программа, в которой они продемонстрируют подготовленные творческие задания краеведческой направленности. В Сызрань «Краеведческий экспресс» возвратится поздно вечером того же дня.

Экскурсионно-образовательный региональный проект «Краеведческий экспресс» реализуется в подобном формате в регионе с 2015 года. В нем приняли участие более 2 000 школьников Самарского области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался известный сатирик Михаил Задорнов
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь