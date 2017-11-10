Спасатель из Волгограда стал лучшим кинологом Южного федерального округа

«Ежегодно МЧС России проводит Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей “Созвездие мужества”, в рамках которого выбирают лучших сотрудников ведомства — представителей разных профессий: спасатель, кинолог, водолаз, пожарный, психолог. По результатам межрегионального этапа конкурса среди кинологов МЧС Южного федерального округа победителем был признан Александр Лысенко — спасатель второго класса Краснослободского поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.

В ЮРЦ уточнили, что лучшего кинолога выбирали на основе итогов деятельности за год, а также по итогам прохождения ежегодной аттестации по работе в техногенной обстановке и природной местности, а также по прохождению полосы препятствий.

Лысенко начал работать кинологом в 2003 году, служил в Волгоградском 349-м спасательном центре МЧС России в должности командира взвода поиска пострадавших. Через несколько лет центр был расформирован, и на его базе образовался Краснослободский. Сейчас в этом же отряде работает и его жена Елена Лысенко, она тоже кинолог.

«В отряд я пришел со своей собакой — лабрадором Зариной. Собака сразу прошла необходимую аттестацию, позволяющую ей принимать участие в поисково-спасательных операциях. Она допущена к ведению поиска в природной и техногенной среде, в лавиноопасных условиях, а также на водных объектах. Несмотря на то, что собаке уже девять лет, в этом году она показала хороший результат на сертификационных сборах», — приводятся в сообщении слова Лысенко.