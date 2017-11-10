Что знают о вас городские камеры

Источник: AP 2017

Разработчик технологии распознавания лиц NtechLab стал победителем в двух из трех номинаций международного конкурса Face Recognition Prize Challenge. Это не единственная победа московского стартапа, который два года назад начинался с трех выпускников технических вузов.

С ранней версией своего софта, написанного на трех простых компьютерах, они обошли на другом конкурсе команду из Google. Тогда и пришло признание, а конкретнее: инвестиции, создание сервиса FindFace для распознания лиц пользователей «ВКонтакте» и заказ на подключение нескольких тысяч камер в Москве к системе распознавания лиц (синхронизирован с базой МВД для поиска преступников и пропавших людей). В 2017 году стартап привлек $1,5 млн от венчурного фонда Impulse VC.

Щелкнуть пальцами не успеете

«В конкурсе участвовали 16 команд: четыре из России, наверное, столько же из Китая, остальные из США и Европы, — перечисляет Артем Кухаренко, один из создателей стартапа. — И результаты конкурса, и число участников из разных стран — говорящие».

Российские разработки биометрических систем считаются сильными. Хотя в этот раз другие российские технологии не прошли в призовые тройки. Артем Кухаренко Один из создателей стартапа

NtechLab стала победителем в двух номинациях из трех — «Скорость идентификации» и «Точность верификации» и получила за это $25 тыс. В номинации «Точность идентификации» заняла второе место, первой стала китайская компания Yitu.

Скорость — это наше преимущество. Наша поисковая система находит нужную фотографию в двухмиллионной базе за 500 наносекунд. Артем Кухаренко Один из создателей стартапа

«Это пять тысячных секунды. Это быстрее, чем щелчок пальцами, — объясняет Кухаренко. — В общем, за одну секунду мы можем 200 раз посмотреть базу из 2 млн снимков. А наш ближайший соперник на конкурсе смог показать скорость — 10 поисков по такой базе за секунду. Все дело в алгоритме — это “мозг” технологии. Мы держим его в секрете, но если объяснять упрощенно: другие системы сравнивают исходный снимок с каждым снимком из этой базы. То есть делают 2 млн сравнений. А если база увеличится до 20 млн фотографий — им придется сравнивать 20 млн раз. Мы придумали индекс, который работает немного по-другому и быстрее всех».

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Точность верификации — это когда система сравнивает две фотографии и определяет: это снимки одного человека или разных людей. «Может применяться на границе, — говорит Артем. — Если человек не похож на свою фотографию в паспорте, то сотрудники тратят время, чтобы его рассмотреть».

Точность идентификации — это «задача, когда нужно найти одного человека в базе», рассказывает Кухаренко. «Точность зависит от объема базы. Чем больше база, тем сложнее искать. По базе в тысячу снимков наша система показывает 99% точности. В сервисе FindFace для “ВКонтакте” поиск идет среди 500 млн фотографий, там точность 80%», — уточняет Артем.

Искусственный интеллект можно обучать бесконечно, объясняет создатель стартапа. Сегодня в его команде больше 40 человек, есть отдельная лаборатория по глубинному машинному обучению, где роботов учат «думать». Но, по его мнению, 100-процентная безупречность машин — это утопия.

«Я не думаю, что какой-либо робот, который специализируется на биометрии, научится совсем никогда не ошибаться. Но эта технология уже работает лучше человека».

Если человеку дать базу из 10 тыс. снимков, его точность через некоторое время от усталости упадет до нуля. Робот останется на том же уровне. Артем Кухаренко Один из создателей стартапа

Биометрия в зачаточном состоянии

Биометрия — та сфера, где технологии находятся лишь в зачаточном состоянии, считает Кухаренко, и любые новости о том, что в каких-то китайских городах электронные «контролеры» в автобусах сканируют ваше лицо и списывают плату за проезд с банковского счета, надо делить надвое.

«Если где-то внедрили пилотный проект, новости могут показывать все в преувеличенном размере, — объясняет Кухаренко. — В Китае умеют масштабировать хорошие технологии, но сказать, что там разработки намного лучше, чем у других, нельзя. В России есть уникальные проекты с биометрией».

Наша московская сеть камер, которые распознают лица, самая большая в мире. В Китае, в США есть свои уникальные проекты, но представление о том, что в какой-либо стране все вокруг напичкано системами идентификации людей, неверно. Артем Кухаренко Один из создателей стартапа

Успехи россиян в этой сфере связаны не в последнюю очередь с тем, что давно прошли времена, когда у талантливых программистов была стойкая «мечта эмигранта». «Я хочу развивать свою технологию и могу этим заниматься в России, — рассказывает о ценностях 27-летний Кухаренко. — Все хотят работать с интересными задачами. Если не находят здесь возможность — уезжают. Среди моих знакомых в моей профессии уехали, наверное, процентов 20: едут в США, Канаду, Великобританию. Некоторые уже вернулись. Меня с командой тоже несколько раз приглашали в большие компании в разных странах, но у нас и здесь все получается».

Этическая дилемма

На каждом форуме по теме биометрических систем треть программы отводится под обсуждение этических вопросов. Любой человек сможет сфотографировать вас на улице и найти все ваши аккаунты в соцсетях. Здравствуй, навязчивая реклама и ненужное внимание от посторонних людей, говорят критики системы.

Но Кухаренко уверен, что занимается не изобретением социальной бомбы, а созданием продукта, который сделает мир лучше.

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Зато эта технология поможет в поиске пропавших людей, в быстром и эффективном поиске преступников. Артем Кухаренко Один из создателей стартапа

Что касается возможного навязчивого внимания в социальных сетях, то и здесь у Кухаренко есть ответ: «Есть настройки приватности. По опыту работы нашего сервиса FindFace, если пользователь “ВКонтакте” запрещает показывать его в поиске, то он автоматически “вылетает” из базы и его нельзя найти. Конечно, как и любая технология, система распознавания лиц имеет положительные и отрицательные стороны с этической точки зрения, но здесь больше плюсов».

Промоутер уже может сфотографировать вас на улице, найти аккаунт и отправлять рекламные сообщения. Вероятно, скоро рекламщики начнут чаще пользоваться возможностями биометрии, считают эксперты. «Если промоутер при этом не будет распространять ваше фото, то очень сложно его остановить», — рассказывает о юридической стороне адвокат Сергей Головин.

А вот коллекторы, по его словам, не смогут сфотографировать должника и стыдить его в социальных сетях.

«Им запрещено оказание психологического давления на должника и совершение действий, унижающих честь и достоинство», — объясняет он.

Тем временем в мире уже появляются стартапы по созданию технологий, которые позволяют скрыть вас от «всевидящих камер».

Есть приложение с картой, которая показывает, где стоят камеры. Есть одежда со специальными отражателями, которые бликуют и не дают «большому брату» вас рассмотреть.

Хотя в городе эти технологии, как объясняют эксперты, внедряют не для того, чтобы следить за мыслями в ваших аккаунтах, а для разработки социальных программ. Чиновники смогут точнее знать количество людей, проживающих в городе, и их потребности. «Городская администрация оказывает множество услуг. Для жителей работают школы, больницы, детские сады, общественный транспорт, — говорит Сергей Головин. — В идеале город мог бы предсказывать загруженность дорог, нагрузку на социальную инфраструктуру и действовать не по факту, а с опережением».