Умер Михаил Задорнов
Умер писатель и сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет.
Умер писатель и сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет.
Он страдал от онкологического заболевания, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга.
Как стало известно в июне, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных. Незадолго до смерти он принял православие.
С осени 2016 года Задорнов отменял выступления
Сам Задорнов комментировать свою болезнь отказывался, объясняя нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.
Задорнов родился в Латвии в 1948 году. Он приобрел широкую известность благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам. В настоящее время видеозаписи концертов Михаила Задорнова показывает РЕН ТВ.
В прошлом сатирик вел юмористические передачи «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Сатирический прогноз».