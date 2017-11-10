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10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер Михаил Задорнов

Умер писатель и сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет.

Источник: РИА "Новости"

Он страдал от онкологического заболевания, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга.

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Как стало известно в июне, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных. Незадолго до смерти он принял православие.

С осени 2016 года Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го у него случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», его увезли на скорой.

Сам Задорнов комментировать свою болезнь отказывался, объясняя нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.

Задорнов родился в Латвии в 1948 году. Он приобрел широкую известность благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам. В настоящее время видеозаписи концертов Михаила Задорнова показывает РЕН ТВ.

В прошлом сатирик вел юмористические передачи «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Сатирический прогноз».

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