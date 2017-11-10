Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Задорнов перед смертью отказался от "изнуряющего" лечения
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Конфликты и 38 часов без сна: как готовятся к полету космонавты
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Макаревич высмеял разрыв дипотношений Украины с РФ «поговоркой»
Скончался сатирик Михаил Задорнов - СМИ
СМИ: эксперт нашёл ошибку в американской статье про оружие РФ
СМИ: в Тунисе рассказали, кому принадлежит Крым
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Снимок: Дакота Джонсон в наряде на обнаженное тело
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Усыпальница у Кремлевской стены
11:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Цены на бензин в Красноярске оказались ниже средних по России

Данные предоставил Красноярскстат.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Цены за литр бензина в Красноярске оказались ниже среднероссийских почти на один рубль. Такие данные приводит Красноярскстат.

По информации аналитиков, бензин в городе стоит в среднем 36,58 рублей. По Сибири цена ниже почти на 30 копеек (36,26 рублей). В России средняя стоимость топлива выше на 70 копеек (37,28). Бензин в Абакане стоит 35,99 рублей за литр, в Кызыле — 37,15 рублей.

Отметим, что дизельное топливо в Красноярске почти на два рубля превышает среднероссийские показатели. Литр дизеля в городе обойдется водителям в 40,16 рублей. Дороже этот вид топлива продается только в Кызыле — 40,69 рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Универсиада снизила объемы строительства жилья в Красноярске
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести
WikiLeaks: ЦРУ маскировало свои вирусы под «Касперского»
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь