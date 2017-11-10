Цены на бензин в Красноярске оказались ниже средних по России

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Цены за литр бензина в Красноярске оказались ниже среднероссийских почти на один рубль. Такие данные приводит Красноярскстат.

По информации аналитиков, бензин в городе стоит в среднем 36,58 рублей. По Сибири цена ниже почти на 30 копеек (36,26 рублей). В России средняя стоимость топлива выше на 70 копеек (37,28). Бензин в Абакане стоит 35,99 рублей за литр, в Кызыле — 37,15 рублей.