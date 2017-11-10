По обновленному участку Московской в Екатеринбурге пустят общественный транспорт

Источник: УралИнформБюро

Общественный транспорт по обновленному участку улицы Московской в Екатеринбурге запустят в 2018 году. Микрорайон Солнечный с центром города соединит автобус № 53, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

В данный момент маршрут движения, а также сроки запуска находятся на согласовании. Между тем, остановочные карманы уже оборудуют на участке Московской между улицами Щорса и Волгоградской.