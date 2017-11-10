Любитель-астроном снял на видео зрелищное полярное сияние над Уралом
Наряду с красивым явлением на запись попало свечение атмосферы.
Наряду с красивым явлением на запись попало свечение атмосферы.
Житель Ирбита Илья Янковский, увлекающийся съемкой уникальных астрономических явлений, снял на видео позапрошлой ночью ярко выраженное полярное сияние над осенним Уралом, сообщает в пятницу, 10 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».
По словам
«Оно имело красноватый оттенок, волнистую малоподвижную структуру, и удачно располагалось над северным горизонтом, что позволило запечатлеть его в одном кадре с сиянием. Свечение атмосферы присутствует всегда, но иногда становится более заметным. Причины изменчивости явления до конца не выяснены, но вполне вероятно, что это связано с геомагнитной активностью», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» Илья Янковский.
Житель Ирбита смонтировал небольшой видеоролик, где на ночном небе над Средним Уралом ярко переливаются зеленые и красные цвета. Илья Янковский уже не в первый раз снимает полярное сияние в уральских широтах. Одна из последних записей полярного сияния над Уралом снята Ильей в середине октября.