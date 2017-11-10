Любитель-астроном снял на видео зрелищное полярное сияние над Уралом

Житель Ирбита Илья Янковский, увлекающийся съемкой уникальных астрономических явлений, снял на видео позапрошлой ночью ярко выраженное полярное сияние над осенним Уралом, сообщает в пятницу, 10 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

По словам астронома-любителя, этому способствовала корональная дыра на Солнце, которая позволила наблюдать на средних широтах удивительно красивое сияние. Вместе с полярным сиянием ирбитчанин снял еще одно уникальное явление — свечение атмосферы.

«Оно имело красноватый оттенок, волнистую малоподвижную структуру, и удачно располагалось над северным горизонтом, что позволило запечатлеть его в одном кадре с сиянием. Свечение атмосферы присутствует всегда, но иногда становится более заметным. Причины изменчивости явления до конца не выяснены, но вполне вероятно, что это связано с геомагнитной активностью», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» Илья Янковский.

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