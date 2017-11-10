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16:31 (мск), источник: "Российская газета"

Ростовчанка отдала свои сбережения на ремонт старинного дома

Особняк, расположенный в историческом центре донской столицы, на улице Станиславского, 79, сразу бросается в глаза. Одна половина здания отреставрирована, другая — в жутком состоянии. Хозяйка ухоженного сектора так объясняет свой вклад в архитектуру: боюсь, не доживу, пока придет очередь ремонтировать наш дом.

Источник: "Российская газета"

В этом году исполнится ровно полвека, как работник Облспорткультторга Людмила Богатырева получила тут квартиру.

— Когда мы вселялись, на фасаде еще сохранилась надпись «1887 год» — время, когда был построен особняк. Знаменитый ростовский купец Панин, «гвоздильный» король Ростова, подарил его на свадьбу своей дочери. Говорят, она была дурнушкой и долго сидела в старых девах, пока владелец гвоздильного завода не выдал ее замуж за одного из своих управляющих. Нашей соседкой была внучка бывшей владелицы особняка Лидия Георгиевна Стаценко, которая жила в квартире № 6 в маленькой комнатке. Она никогда не была замужем, и когда ее называли бабушкой, всегда поправляла: «Я девушка еще». В старушке чувствовалась порода. Она никогда не выходила неопрятной, накручивала волосы на папильотки, не жалела денег на наряды и убранство комнаты. Говорила: «Я люблю, чтобы все было красиво».

В 1967 году, когда Людмила Богатырева въехала в новую квартиру, особняк, несмотря на то что был поделен на крохотные квартирки, еще сохранял свое величие. На фасаде была цела причудливая лепнина, в парадное вела массивная деревянная дверь с латунной ручкой. Кстати, ее все порывались отвинтить охотники за металлом, но муж Лидии Георгиевны прикрутил ее намертво. Внутри дома — тоже красота! На потолках высотой пять метров с небольшим — лепные ангелочки, вазы с фруктами, цветы. В подвале были установлены амосовские печи, и теплый воздух поднимался по вентиляционным каналам, оборудованным в стенах толщиной 90 сантиметров.

Былое великолепие разрушается уже много лет, облупилась штукатурка, с карнизов обваливалась кусками лепнина, обветшала некогда представительная дверь.

— Мы обращались и в ЖЭУ, и в городскую администрацию, просили отремонтировать фасад. Здание красивое и в самом центре города, но, знаете же, как обычно отвечают: то средств нет, то очередь не подошла. А годы летят, — сетует Людмила Георгиевна.

Потолок и крышу Богатыревы отремонтировали за свои средства, пожертвовав высотой комнат. В этом году на улице Станиславского началась масштабная реконструкция. Все разрыто, дома — в лесах, рабочие штукатурят старинные фасады. Не всегда удачно. Гастарбайтеры, пытаясь воссоздать утраченные архитектурные детали, в качестве отливки использовали пластиковые бутылки. В итоге на фасаде появились нелепые блямбы в виде узбекских мантов. Разразился скандал, и творение гастарбайтеров тут же демонтировали.

— Увидев такое безобразие, я решила отреставрировать фасад своего дома сама, — говорит Людмила Георгиевна. — Да и ждать мне некогда. По плану наш дом будут ремонтировать весной, а мне 79-й год. Вдруг не доживу, так и умру в обветшалом доме. Пенсионерка наняла рабочих, которые делали ремонт в доме неподалеку, и вложила все накопленные деньги, порядка 60 тысяч, в реставрацию фасада.

— Я сама и колеровку благородного оттенка выбрала, а то рядом такой славный кирпичный домик был, а выкрасили в неприличный алый цвет. Лепнину укрепили, я сама следила за ходом работ, так что получилось неплохо, — не без гордости говорит Богатырева.

Хотела она поменять и старинную дверь — из щелей уж сильно дуло. Строители собрались было ее выломать, но слишком крепкая оказалась конструкция. В итоге дыры законопатили, ошкурили дерево, покрасили в темно-вишневый цвет, и парадное приобрело парадный вид.

— Раньше на совесть делали, на века. В одном из домов на нашей улице с таким варварством выломали огромные старинные рамы, чтобы поменять на металлопластиковые, что дом покосился, — вздыхает Богатырева и вытаскивает пожелтевшие газеты, в них заметки с фотографиями ее старинного дома. — Слава богу, все сохранила, — улыбается пожилая женщина.

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