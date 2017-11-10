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11:09 (мск), источник: РИАЦ

Водный туристический маршрут Волгоградской области стал победителем международной премии

Новый туристический проект региона презентовали на конференции по укреплению российско-китайского сотрудничества в области военно-исторического туризма, которая проходит в Московской области.

Эксперты высоко оценили экскурсию, часть которой проходит по Волге, и присудили ей звание «Лучшего водного туристического маршрута 2017 года».

Новый туристический проект Волгоградской области рассказывает о трудовом подвиге советского народа в послевоенное время, когда в регионе развернулся целый ряд грандиозных строек, объекты которых до сих пор вызывают неподдельный интерес. Экскурсия знакомит туристов с мемориальным комплексом «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Волжской ГЭС, Волго-Донским судоходным каналом, историческим центром города. При этом часть маршрута проходит по Волге.

Экспертное жюри оценило оригинальность идеи, масштабность и международный потенциал проекта. Отметим, что новый маршрут был разработан в рамках проекта «Красный маршрут», который объединяет объекты культурного и исторического наследия, связанные с эпохой СССР. Подобный вид туризма пользуется популярностью у китайских гостей.

Отметим, что в конференции по укреплению российско-китайского сотрудничества приняли участие представители органов власти двух стран, туроператоры КНР, российские организации туристской индустрии, общественные объединения, эксперты. Основной целью встречи является расширение сотрудничества между Россией и Китаем на основе культурных и исторических связей, развитие внутреннего и въездного туризма.

Добавим, что регион продолжает укреплять свой статус центра народной дипломатии. Так, в Волгоградской области успешно развиваются экономические, культурные, образовательные и гуманитарные связи с провинциями Китайской Народной Республики. Напомним, 4 ноября губернатор Андрей Бочаров провел встречу с Министром юстиции КНР Цзюнь Чжаном. А в сентябре текущего года волгоградский регион стал площадкой для проведения переговоров сопредседателей Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств — заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина и вице-премьера Госсовета Китая господина Ван Яна.

В настоящее время на территории Волгоградской области действуют 260 туристско-экскурсионных маршрутов культурно-исторического, экологического, религиозного, гастрономического, этнографического направления. В 2018 году этот список планируется расширить. Туристский поток в Волгоградской области в 2016 году превысил 900 тысяч человек, что на 10% больше, чем в 2015 году.

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