Водный туристический маршрут Волгоградской области стал победителем международной премии
Новый туристический проект региона презентовали на конференции по укреплению
Новый туристический проект региона презентовали на конференции по укреплению
Эксперты высоко оценили экскурсию, часть которой проходит по Волге, и присудили ей звание «Лучшего водного туристического маршрута 2017 года».
Новый туристический проект Волгоградской области рассказывает о трудовом подвиге советского народа в послевоенное время, когда в регионе развернулся целый ряд грандиозных строек, объекты которых до сих пор вызывают неподдельный интерес. Экскурсия знакомит туристов с мемориальным комплексом «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Волжской ГЭС,
Экспертное жюри оценило оригинальность идеи, масштабность и международный потенциал проекта. Отметим, что новый маршрут был разработан в рамках проекта «Красный маршрут», который объединяет объекты культурного и исторического наследия, связанные с эпохой СССР. Подобный вид туризма пользуется популярностью у китайских гостей.
Отметим, что в конференции по укреплению
Добавим, что регион продолжает укреплять свой статус центра народной дипломатии. Так, в Волгоградской области успешно развиваются экономические, культурные, образовательные и гуманитарные связи с провинциями Китайской Народной Республики. Напомним, 4 ноября губернатор Андрей Бочаров провел встречу с Министром юстиции КНР Цзюнь Чжаном. А в сентябре текущего года волгоградский регион стал площадкой для проведения переговоров сопредседателей
В настоящее время на территории Волгоградской области действуют 260