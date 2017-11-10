Синоптики: В Калининградскую область вернулись затяжные дожди

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что осадки будут довольно сильными.

Прогноз погоды «Нового Калининграда», впрочем, говорит о том, что дождь ожидается только в субботу в дневное время, в остальные дни будет просто облачно.