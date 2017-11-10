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15:20 (мск), источник: Новый Калининград

Синоптики: В Калининградскую область вернулись затяжные дожди

Все выходные и как минимум до четверга в Калининградской области будут идти дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ на своем сайте.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 76% 763 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Новый Калининград

По его данным, в выходные ожидается 6−7 градусов тепла.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что осадки будут довольно сильными.

Прогноз погоды «Нового Калининграда», впрочем, говорит о том, что дождь ожидается только в субботу в дневное время, в остальные дни будет просто облачно.

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