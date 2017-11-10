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10:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Движение на ул. Пятигорской и Радистов в Приокском районе Нижнего Новгорода будет перекрыто до 13 и 30 декабря

Движение на ул. Пятигорской и Радистов в Приокском районе Нижнего Новгорода будет перекрыто до 13 и 30 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в связи с производством строительно-монтажных работ с 08:00 13 ноября до 17:00 13 декабря будет ограничено движение транспорта по улице Пятигорская (между домами №№ 19 и 21 по улице Пятигорская, в районе дома № 1 по улице Углова).

Также с 08:00 13 ноября до 17:00 30 декабря в связи с заявкой ОАО «Теплоэнерго» на проведение строительно-монтажных работ будет временно прекращено движение транспорта по улице Радистов между домами № 6 и № 7 по улице Глазунова, № 14 и № 16 по улице Радистов.

Движение транспорта будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

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