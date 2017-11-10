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11:04 (мск), источник: РИА Крым

Крымские пограничники нашли в авто украинца тайник с шестью кг желатина и ванилина

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму в пункте пропуска «Джанкой» выявили тайник в авто украинца, сообщает пресс-служба Погрануправления.

58-летний гражданин сопредельного государства направлялся в Симферополь из Новоалексеевки. Он оборудовал тайник в обшивке багажника своего Ford. Там мужчина припрятал больше шести килограммов желатина и ванилина.

«В результате углубленного досмотра автомобиля под обшивкой правой боковой стенки багажного отделения выявлены 307 пакетиков ванилина общей массой 3 кг 70 гр, 120 пакетиков желатина общей массой 3 кг 125 гр», — уточнили в пресс-службе.

Водитель иномарки пояснил, что скрыл товар от украинских пограничников, потому что «не раз подвергался поборам на украинском участке границы, поэтому в целях сохранности перевозимой продукции решил пойти на хитрость и спрятать груз от глаз должностных лиц Госпогранслужбы Украины».

Все выявленные товары изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой и будет приниматься соответствующее правовое решение.

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