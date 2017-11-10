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10:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежском микрорайоне Репное объединят школу и детский сад

Слияние пройдет в рамках оптимизации городской системы образования.

Источник: Вести - Воронеж

Администрация Воронежа сольет в единый образовательный комплекс детский сад № 26 и школу № 100, расположенные в микрорайоне Репное. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города в пятницу, 10 ноября.

При этом средняя общеобразовательная школа № 100 будет выполнять программу, как начального и среднего, так и дошкольного образования, говорится в постановлении.

В мэрии пояснили, что слияние школы и детского сада проводится в рамках оптимизации городской системы образования. Детский сад № 26, расположенный на улице Пятилетка, 34, состоит всего из одной группы, присоединение дошкольного учреждения к школе позволит увеличить его финансирование. Кроме того, оптимизация даст возможность сократить административный штат образовательных учреждений.

При этом для учеников школы и воспитанников детского сада все останется по-прежнему — они будут заниматься в своих прежних помещениях и с теми же педагогами, подчеркнули в мэрии.

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