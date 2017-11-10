Бобры угрожают затопить Сызрань

Однако только этим животные не ограничились — стволы десятков деревьев основательно подточены, и они вот-вот упадут в воду, передает КТВ-Луч.

Если бобрам удастся осуществить задуманное, то вода грозит подтопить дома сызранцев. Пока же местные жители укрепили одно из подточенных деревьев подручными средствами, чтобы хоть как-то сохранить его в целости.