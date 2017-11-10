Бобры угрожают затопить Сызрань
На днях в пойме реки Крымза в Сызрани местные бобры во время строительства плотины обрушили дерево на провода, питавшие электричеством соседние дома.
На днях в пойме реки Крымза в Сызрани местные бобры во время строительства плотины обрушили дерево на провода, питавшие электричеством соседние дома.
Однако только этим животные не ограничились — стволы десятков деревьев основательно подточены, и они
Если бобрам удастся осуществить задуманное, то вода грозит подтопить дома сызранцев. Пока же местные жители укрепили одно из подточенных деревьев подручными средствами, чтобы хоть
Весной прошлого года в Сызрани уже боролись с самостроем бобров. Тогда сотрудники МБУ «Благоустройство» разрушили пять плотин, чтобы вода не подтопила жилые строения.