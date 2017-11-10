Омичи жалуются на скользкие тротуары
Бульвар на границе Ленинского и Центрального округа плохо содержат — не чистят и не посыпают песком, несмотря на страшный гололед.
Бульвар на границе Ленинского и Центрального округа плохо содержат — не чистят и не посыпают песком, несмотря на страшный гололед.
Еще не успела начаться зима с заморозками и гололедом, а омичи уже недовольны содержанием тротуаров и пешеходных дорожек.
В соцсетях горожане пожаловались на некачественное содержание тротуаров на бульваре Победы. Со слов омича, дорожки очень скользкие, их не посыпают
Ситуацию осложняет то, что дорога идет под небольшим уклоном, а также ступеньки. Людям приходиться каждый день рисковать здоровьем и даже жизнью, преодолевая непростой путь, при этом постоянно поскальзываясь.
«Куда смотрят службы?», — негодует неравнодушный омич. Судя по всему, коммунальные службы пренебрегают своими обязанностями, подвергая горожан опасности.