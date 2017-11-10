Омичи жалуются на скользкие тротуары

Еще не успела начаться зима с заморозками и гололедом, а омичи уже недовольны содержанием тротуаров и пешеходных дорожек.

В соцсетях горожане пожаловались на некачественное содержание тротуаров на бульваре Победы. Со слов омича, дорожки очень скользкие, их не посыпают песко-соляной смесью, а наледь с тротуаров не счищают.

Ситуацию осложняет то, что дорога идет под небольшим уклоном, а также ступеньки. Людям приходиться каждый день рисковать здоровьем и даже жизнью, преодолевая непростой путь, при этом постоянно поскальзываясь.

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