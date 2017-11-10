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11:13 (мск), источник: Om1.ru

Омичи жалуются на скользкие тротуары

Бульвар на границе Ленинского и Центрального округа плохо содержат — не чистят и не посыпают песком, несмотря на страшный гололед.

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Еще не успела начаться зима с заморозками и гололедом, а омичи уже недовольны содержанием тротуаров и пешеходных дорожек.

В соцсетях горожане пожаловались на некачественное содержание тротуаров на бульваре Победы. Со слов омича, дорожки очень скользкие, их не посыпают песко-соляной смесью, а наледь с тротуаров не счищают.

Ситуацию осложняет то, что дорога идет под небольшим уклоном, а также ступеньки. Людям приходиться каждый день рисковать здоровьем и даже жизнью, преодолевая непростой путь, при этом постоянно поскальзываясь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Куда смотрят службы?», — негодует неравнодушный омич. Судя по всему, коммунальные службы пренебрегают своими обязанностями, подвергая горожан опасности.

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