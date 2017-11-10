В Кишиневе задержан взломщик автомобилей
Житель столицы в возрасте 31 года был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника по подозрениям во взломе автомобиля и краже ценных вещей.
Житель столицы в возрасте 31 года был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника по подозрениям во взломе автомобиля и краже ценных вещей.
Жертвой ограбления стал 25-летний мужчина, чью машину марки BMW взломали, после чего украли мобильный телефон Samsung. Полиции удалось в скором времени поймать преступника. Им оказался 31-летний мужчина, который ранее уже совершал подобные преступления.
В полиции задержанный признал свою вину. Ему грозит штраф в размере до 13 000 леев, общественные работы 120−240 часов или лишение свободы до 2 лет.