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11:12 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе задержан взломщик автомобилей

Житель столицы в возрасте 31 года был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника по подозрениям во взломе автомобиля и краже ценных вещей.

Источник: Actualitati.md

Жертвой ограбления стал 25-летний мужчина, чью машину марки BMW взломали, после чего украли мобильный телефон Samsung. Полиции удалось в скором времени поймать преступника. Им оказался 31-летний мужчина, который ранее уже совершал подобные преступления.

В полиции задержанный признал свою вину. Ему грозит штраф в размере до 13 000 леев, общественные работы 120−240 часов или лишение свободы до 2 лет.

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