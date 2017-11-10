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12:05 (мск), источник: РИА Новости

Международный форум «Ислам в мультикультурном мире» пройдет в Казани

КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости. Актуальные вопросы исламоведения и исламского образования станут темой VII международного форума «Ислам в мультикультурном мире», пленарное заседание которого пройдет на базе Казанского федерального университета в пятницу, сообщает оргкомитет форума.

Источник: РИА Новости

«Основной целью форума является объединение научных сил, занимающихся исламской проблематикой, через обмен информацией о научных достижениях, координацию целей и задач, стоящих перед специалистами в данной области. Форум традиционно будет посвящен актуальным вопросам академического и прикладного исламоведения, а также вопросам актуализации исламского образования. Кроме того, большое внимание будет уделено теме создания условий для межконфессионального согласия и преодоления радикализма», — говорится в сообщении.

По информации организаторов, в течение года шел мониторинг ситуации в традиционно исламских регионах России, направленный на выявление тенденций распространения экстремистских и радикалистских настроений. Было выявлено, что ситуация постепенно стабилизируется, все меньше россиян готовы поддаться на агитацию и пропаганду представителей ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и вступить в ее ряды. Однако это не означает, что проблема окончательно решена. Над поиском решения трудностей в этой области и разработкой конкретного плана действий будут работать участники форума.

Отмечается, что форум соберет в Казани ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов, представителей органов власти России и Татарстана, мусульманского сообщества, российских исламских вузов и медресе. В качестве основных докладчиков выступят представители Института востоковедения РАН, Академии наук Татарстана, Духовного управления мусульман РФ и Духовного управления мусульман Татарстана, общественной палаты и других институтов.

Форум, поддержанный средствами федеральной целевой программы, действует с 2011 года и является платформой для выступлений ведущих отечественных и зарубежных ученых в области исламоведения, мусульманских религиозных деятелей. Его организаторами выступают Казанский федеральный университет, Институт востоковедения РАН, Российский исламский институт, Болгарская исламская академия, а также духовные управления мусульман России и Татарстана.

В рамках форума будет положено начало знаковой инициативе востоковедов Казанского университета — проведению всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку «Сокровище, которое вы ищете — арабский язык». Олимпиада пройдет на базе вуза несколько позже. Инициатива ее проведения была поддержана министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. В рамках олимпиады состоятся конкурсные испытания по шести номинациям: письменный конкурс, конкурс перевода, конкурс устной речи, поэтический конкурс, фотоконкурс «Арабский мир в объективе», видеоконкурс «Достопримечательности России глазами ее студентов».

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