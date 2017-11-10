Бывший сочинский раввин переехал в Черногорию и ждет строительства первой в стране синагоги
Арье Эделькопф с женой и семью детьми поселился в Подгорице, став первым раввином Черногории с момента провозглашения страной независимости в 2006 году.
Арье Эделькопф с женой и семью детьми поселился в Подгорице, став первым раввином Черногории с момента провозглашения страной независимости в 2006 году.
Сейчас Эделькопф проводит коллективные молитвы в своем доме в столице Черногории и ждет строительства первой в стране синагоги, которую намерены заложить в Подгорице в следующем году.
По данным Всемирного еврейского конгресса в Черногории насчитывается около 400 евреев (численность населения страны превышает 600 тыс. человек). Однако лишь 10% из них участвуют в жизни еврейской общины, пишет издание «The Times of Israel», ссылаясь на Эделькопфа.
Напомним, в декабре 2016 года Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю аннулировало Арье Эделькопфу разрешение на проживание в России. Основанием для этого стал ответ ФСБ на запрос из полиции, после того как раввин обратился за оформлением гражданства РФ.