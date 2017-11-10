Бывший сочинский раввин переехал в Черногорию и ждет строительства первой в стране синагоги

Источник: Вести Сочи

Сейчас Эделькопф проводит коллективные молитвы в своем доме в столице Черногории и ждет строительства первой в стране синагоги, которую намерены заложить в Подгорице в следующем году.

По данным Всемирного еврейского конгресса в Черногории насчитывается около 400 евреев (численность населения страны превышает 600 тыс. человек). Однако лишь 10% из них участвуют в жизни еврейской общины, пишет издание «The Times of Israel», ссылаясь на Эделькопфа.