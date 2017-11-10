Майстер: Рождаемость в Калининградской области будет уменьшаться

Источник: Клопс.ru

«Это связано с тем, что в фазу активной рождаемости вошли дети 90-х годов, которых родилось меньше», — отметила министр.

По состоянию на 1 ноября 2017 года на свет появились 9260 детей. Это на 910 меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидается, что до конца года этот показатель достигнет цифры в 12 390, а в 2018 году — 12 126 новорожденных. Также за последние десять месяцев снизился и темп роста появления третьего и последующих детей.