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12:05 (мск), источник: Клопс.ru

Майстер: Рождаемость в Калининградской области будет уменьшаться

В Калининградской области сохраняется тенденция к снижению рождаемости. Об этом во время оперативного совещания в правительстве региона заявила министр соцполитики Анжелика Майстер.

Источник: Клопс.ru

«Это связано с тем, что в фазу активной рождаемости вошли дети 90-х годов, которых родилось меньше», — отметила министр.

По состоянию на 1 ноября 2017 года на свет появились 9260 детей. Это на 910 меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидается, что до конца года этот показатель достигнет цифры в 12 390, а в 2018 году — 12 126 новорожденных. Также за последние десять месяцев снизился и темп роста появления третьего и последующих детей.

Ранее Калининградстат сообщил о снижении рождаемости. В регионе также увеличилась смертность.

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