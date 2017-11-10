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12:15 (мск), источник: Мослента

Зидан залез на «Парящий мост» и сфотографировался на фоне Кремля

Компанию главному тренеру испанского «Реала» составили другие известные спортсмены.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан посетил парк «Зарядье» в центре Москвы и сфотографировался на «Парящем мосту» на фоне Кремля. Фото он опубликовал на своей странице в Instagram. Внимание на снимок обратил Telegram-канал Strelka KB.

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Вместе с Зиданом на фоне столичной достопримечательности запечатлены другие бывшие футболисты: итальянец Алессандро Дель Пьеро, испанец Хаби Алонсо, бразилец Кака и немец Лукаш Подольски. В руках трое из фотографирующихся держат официальные мячи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Презентация официального мяча ЧМ-2018 прошла в Москве в четверг, 9 ноября. В ней приняли участие Зидан и Алонсо, а также футбольный фристайлер Арно Гарнье и нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На церемонии также было объявлено название мяча — Telstar 18. Его разработкой занималась компания Adidas, мяч имеет белую бесшовную основу с черно-серыми вкраплениями.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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