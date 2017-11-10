Зидан залез на «Парящий мост» и сфотографировался на фоне Кремля
Компанию главному тренеру испанского «Реала» составили другие известные спортсмены.
Компанию главному тренеру испанского «Реала» составили другие известные спортсмены.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан посетил парк «Зарядье» в центре Москвы и сфотографировался на «Парящем мосту» на фоне Кремля. Фото он опубликовал на своей странице в Instagram. Внимание на снимок обратил
Вместе с Зиданом на фоне столичной достопримечательности запечатлены другие бывшие футболисты: итальянец Алессандро Дель Пьеро, испанец Хаби Алонсо, бразилец Кака и немец Лукаш Подольски. В руках трое из фотографирующихся держат официальные мячи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Презентация официального мяча ЧМ-2018 прошла в Москве в четверг, 9 ноября. В ней приняли участие Зидан и Алонсо, а также футбольный фристайлер Арно Гарнье и нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На церемонии также было объявлено название мяча — Telstar 18. Его разработкой занималась компания Adidas, мяч имеет белую бесшовную основу с
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде,