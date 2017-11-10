Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон о смерти Задорнова
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
В Думе отказались от идеи Поклонской, касающейся гражданства РФ
Собчак рассказала о двух спонсорах своей избирательной кампании
43-летняя Виктория Бекхэм занимается спортом на каблуках (фото)
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Убийство в кукольном домике
12:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске готовятся к субботней ярмарке «Продовольственное кольцо»

Она пройдет на Театральной площади.

В субботу, 11 ноября, на Театральной площади Красноярска пройдет осенний городской базар «Продовольственное кольцо». Местные товаропроизводителей будут работать на площадке с десяти до четырех.

На Театральную площадь привезут продукты из Емельяновского, Балахтинского, Березовского, Канского, Казачинского, Ирбейского, Назаровского, Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского районов, а также из Хакасии, Алтайского края. С этим двумя регионами Красноярск и край связывают дружеские и деловые отношения уже много лет.

На «Продовольственное кольцо» съедутся 100 хозяйствующих субъектов, среди них — предприятия пищевой, перерабатывающей, промышленности, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, фермеры, садоводы, владельцы личных подсобных хозяйств Красноярска и районов края.

Посетители ярмарки смогут оценить продукцию пчеловодов-пасечников из Емельяновского, Большемуртинского, Боготольского, Сухобузимского, Курагинского, Канского, Назаровского районов, Шипуновского, Бийского районов Алтайского края.

Покупателей ждет широкий ассортимент продуктов питания, большой выбор хлеба, хлебобулочной, молочной продукции и свежего мяса, мясных деликатесов, колбас кондитерских изделий, дикоросов, северной и морской рыбы.

Представители общественного питания предложат пришедшим на базар выпечные изделия, горячий чай, блюда национальной кухни: плов, шашлыки и сладости.

На «Продовольственном кольце» мастера и творческие союзы представят изделия народных ремесел: керамические, деревянные, вязаные сувениры, одежду и предметы быта, картины, украшения.

С начала этого года в Красноярске уже прошли 1302 ярмарочных мероприятий: городской фестиваль, семь городских базаров, 107 районных базаров, 128 мини-базаров в районах города, 1059 расширенных продаж продовольственной продукции.

На ярмарочные мероприятия, включая расширенные продажи продовольственной продукции, пришли 1078,6 тысячи посетителей, в том числе на ярмарки и базары — 205,59 тысячи человек.

Товарооборот от реализации продовольственной продукции по всем каналам ярмарочной реализации составил 674,47 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
В СК рассказали детали расследования обрушения дома в Ижевске
Встречи депутатов с гражданами приравняли к незаконным митингам
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь