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12:03 (мск), источник: NewsKo

В Перми составлен рейтинг школ и детских садов

Рейтинг составлен по итогам работы школ и детских садов с 2016 по 2017 учебный год. Всего в рейтинге представлено 133 детских сада и 116 школ. Частные дошкольные учреждения, коррекционные и вечерние школы в рейтинге не представлены.

Источник: AP 2017

Работа всех образовательных учреждений анализировалась по трем основным показателям: содержание образования — наличие различных программ обучения, а также результаты обучения, качество развития кадров — грамотный подбор персонала, своевременная аттестация работников и финансово-экономическая деятельность учреждения.

Среди детских садов города первое место занял детский сад «Эврика», который по показателям финансово-экономической деятельности опережает другие дошкольные учреждения. Однако по содержанию образования детский сад стоит на шестом месте, по кадровой политике — на 16.

Второе место в рейтинге занял детский сад № 161. По результатам финансово-экономической деятельности он занимает пятое место, по качеству развития кадров — десятое и по содержанию образования — 24.

Тройку лидеров замыкает детский сад № 397, где экспертами отмечены хорошие показатели по кадровой политике — первое место в общем рейтинге, по финансово-экономической деятельности — на восьмой позиции, а по содержанию образования — на 29 месте.

Первое место в рейтинге школ Перми занял лицей № 10, который по качеству развития кадров вышел на первое место. У этого учреждения хорошие показатели по содержанию образования — седьмое место и финансово-экономической деятельности — пятое место. На второй строчке — гимназия № 17, которая занимает второе место по содержанию образования, однако по показателям развития кадров и финансово-экономической деятельности на 38 и 79 местах соответственно.

Третье место заняла гимназия № 4. Школа № 146 по-прежнему остается лидером в блоке содержания образования, но отстает по показателю финансово-экономической деятельности.

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