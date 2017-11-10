В Ростове прошли соревнования по лазер-рану

Это молодой вид спорта, официально признанный в 2015 году и входящий в современное пятиборье. Соревнующиеся должны пробежать дистанцию со стрельбой из лазерного пистолета на огневых рубежах. На соревнованиях в донской столице участвовало более семидесяти школьников от десяти до четырнадцати лет, сообщается на сайте областного правительства.

«Современное пятиборье — это очень перспективный вид спорта. В Ростовской области он получил свое развитие в пятидесятых годах. За это время на Дону выросли и олимпийский чемпионы, и мастера международного класса. Сегодня в нашем регионе этим видом спорта профессионально занимаются более двухсот спортсменов» — сказал заместитель губернатора Михаил Корнеев.