В Крыму спасли краснокнижного птенца розового пеликана

Источник: РИА "Новости"

О том, что в районе водоочистных сооружений в Феодосии найден редкий птенец, госинспекторам сообщили сотрудники феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

Маленький пеликан не мог самостоятельно передвигаться и летать. Специалисты также выявили у него признаки пищевого истощения и множество эктопаразитов.

На просьбу министерства взять птенца на лечение и реабилитацию откликнулись неравнодушные руководители одного из зооуголков Крыма, куда и передан розовый пеликан.

В настоящее время птенец получает ветеринарное обслуживание и уход.