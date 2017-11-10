В Калининграде заработали камеры, фиксирующие проезд не по своей полосе для автобусов и выезд за стоп-линию
В Калининграде в полную силу начал работать комплекс автоматической фиксации нарушений на проезжей части.
В Калининграде в полную силу начал работать комплекс автоматической фиксации нарушений на проезжей части.
Комплекс контролирует не только скоростной режим, но еще ряд требований правил дорожного движения.
Руслан Смолин, корреспондент:
— Камеры, фиксирующие нарушителей правил дорожного движения появились в самом центре Калининграда — на оживленном перекрестке улицы Черняховского и Ленинского проспекта. Без наказания теперь не останутся и те, кто решил проскочить на красный свет, и даже те, кто даже дальше светофора не уехал, но на запрещающий сигнал пересек
Не избежать штрафа теперь и тем, кто на этом перекрестке игнорирует знаки направления движения по полосам. То есть, если разрешено двигаться только прямо, а водитель совершил поворот, то придется ответить за это рублем.
Калининградские автолюбители к появлению на улицах города камер автофиксации относятся с пониманием. Считают, что это эффективная мера борьбы с лихачами.
Андрей Голиков, житель города Калининград:
— Надо штрафовать, кто нарушает. Потом будут соблюдать правила дорожного движения. А если еще и не выпустят за границу, так вообще шикарно будет.
Андрей Броцкий, житель города Калининград:
— Кому хочется платить? Конечно, не хочется, но будет меньше смертности. Это хорошо.
Илья Стеблинский, житель города Калининград:
— Правильно всё, пусть фиксируют, пусть не нарушают. Правила на то и правила, чтобы их не нарушать.
Сейчас в Калининградской области работают 15 передвижных комплексов, которые ловят дорожных нарушителей. Еще 9 — с постоянной пропиской. По данным ГИБДД, их появление дает положительные результаты.
Сергей Панкин, начальник центра автофиксации правонарушений:
— По количеству выявленных нарушений идет естественный спад в этом месте, аварийность на данном перекрестке снижается. Профилактическое воздействие комплексов фиксации показывает положительную тенденцию на протяжении уже нескольких лет в части снижения аварийности в связи с нарушением скоростного режима.
Так в 2016 году число аварий