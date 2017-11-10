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12:21 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде заработали камеры, фиксирующие проезд не по своей полосе для автобусов и выезд за стоп-линию

В Калининграде в полную силу начал работать комплекс автоматической фиксации нарушений на проезжей части.

Комплекс контролирует не только скоростной режим, но еще ряд требований правил дорожного движения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руслан Смолин, корреспондент:

 — Камеры, фиксирующие нарушителей правил дорожного движения появились в самом центре Калининграда — на оживленном перекрестке улицы Черняховского и Ленинского проспекта. Без наказания теперь не останутся и те, кто решил проскочить на красный свет, и даже те, кто даже дальше светофора не уехал, но на запрещающий сигнал пересек СТОП-линию.

Не избежать штрафа теперь и тем, кто на этом перекрестке игнорирует знаки направления движения по полосам. То есть, если разрешено двигаться только прямо, а водитель совершил поворот, то придется ответить за это рублем.

Калининградские автолюбители к появлению на улицах города камер автофиксации относятся с пониманием. Считают, что это эффективная мера борьбы с лихачами.

Андрей Голиков, житель города Калининград:

 — Надо штрафовать, кто нарушает. Потом будут соблюдать правила дорожного движения. А если еще и не выпустят за границу, так вообще шикарно будет.

Андрей Броцкий, житель города Калининград:

 — Кому хочется платить? Конечно, не хочется, но будет меньше смертности. Это хорошо.

Илья Стеблинский, житель города Калининград:

 — Правильно всё, пусть фиксируют, пусть не нарушают. Правила на то и правила, чтобы их не нарушать.

Сейчас в Калининградской области работают 15 передвижных комплексов, которые ловят дорожных нарушителей. Еще 9 — с постоянной пропиской. По данным ГИБДД, их появление дает положительные результаты.

Сергей Панкин, начальник центра автофиксации правонарушений:

 — По количеству выявленных нарушений идет естественный спад в этом месте, аварийность на данном перекрестке снижается. Профилактическое воздействие комплексов фиксации показывает положительную тенденцию на протяжении уже нескольких лет в части снижения аварийности в связи с нарушением скоростного режима.

Так в 2016 году число аварий из-за превышения скорости сократилось в регионе почти на 40%. Тенденция к уменьшению таких ДТП прослеживается и в этом году. И что главное — стало меньше дорожных происшествий, в которых гибнут люди.

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