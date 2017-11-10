В Калининграде заработали камеры, фиксирующие проезд не по своей полосе для автобусов и выезд за стоп-линию

Комплекс контролирует не только скоростной режим, но еще ряд требований правил дорожного движения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oDHl2fah42c?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Руслан Смолин, корреспондент:

— Камеры, фиксирующие нарушителей правил дорожного движения появились в самом центре Калининграда — на оживленном перекрестке улицы Черняховского и Ленинского проспекта. Без наказания теперь не останутся и те, кто решил проскочить на красный свет, и даже те, кто даже дальше светофора не уехал, но на запрещающий сигнал пересек СТОП-линию.

Не избежать штрафа теперь и тем, кто на этом перекрестке игнорирует знаки направления движения по полосам. То есть, если разрешено двигаться только прямо, а водитель совершил поворот, то придется ответить за это рублем.

Калининградские автолюбители к появлению на улицах города камер автофиксации относятся с пониманием. Считают, что это эффективная мера борьбы с лихачами.

Андрей Голиков, житель города Калининград:

— Надо штрафовать, кто нарушает. Потом будут соблюдать правила дорожного движения. А если еще и не выпустят за границу, так вообще шикарно будет.

Андрей Броцкий, житель города Калининград:

— Кому хочется платить? Конечно, не хочется, но будет меньше смертности. Это хорошо.

Илья Стеблинский, житель города Калининград:

— Правильно всё, пусть фиксируют, пусть не нарушают. Правила на то и правила, чтобы их не нарушать.

Сейчас в Калининградской области работают 15 передвижных комплексов, которые ловят дорожных нарушителей. Еще 9 — с постоянной пропиской. По данным ГИБДД, их появление дает положительные результаты.

Сергей Панкин, начальник центра автофиксации правонарушений:

— По количеству выявленных нарушений идет естественный спад в этом месте, аварийность на данном перекрестке снижается. Профилактическое воздействие комплексов фиксации показывает положительную тенденцию на протяжении уже нескольких лет в части снижения аварийности в связи с нарушением скоростного режима.