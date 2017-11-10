Из-за тёплой погоды открытие ледовых переправ в Иркутской области откладывается

Источник: РИА "Новости"

«На реках Лена и Киренга пешие ледовые переходы будут открыты позже обычного. В 2016 году первый ледовый переход через Лену был открыт уже 25 октября, через Киренгу — 13 ноября. На тот момент толщина льда достигала 17−20 см. В этом году из-за тёплой осени невозможно оборудовать такие переходы в эти сроки. При благоприятных метеорологических условиях со стабильно низкими температурами и толщиной льда не менее 15 см на Лене переход будет открыт в третьей декаде ноября, на Киренге — в начале декабря», — сказал он.

Дмитрий Миронов подчеркнул, что осень традиционно является периодом рисков, связанных с провалом людей и автомобилей под неокрепший лед. Дети и взрослые выходят на него, игнорируя знаки, предупреждающие об опасности. К примеру, 31 октября, переходя Лену по тонкому льду, в воде оказалась жительница Киренска. Трагедии удалось избежать благодаря оперативному реагированию сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, которые патрулировали район. Женщине успели подать верёвку, с помощью которой её вытянули на берег, доставили в ближайший пункт обогрева и вызвали скорую помощь. А 21 октября в прошлом году здесь погиб 49-летний мужчина. В тот момент спасателей рядом не оказалось.

Всего зимой в 20 районах запланировано открыть 50 ледовых переправ: 21 областного значения и 30 — муниципального. Больше всего их будет в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Бодайбинском районах. «В прошлом году первая ледовая переправа открылась 1 декабря, последняя — на остров Ольхон — 10 февраля, — уточнил главный государственный инспектор по маломерным судам. — Сроки открытия ледовых дорог также находятся в зависимости от погодных условий».