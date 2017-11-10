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12:39 (мск), источник: NewsKo

Владимир Грязнов может сохранить пост главврача в ГКБ № 2

У действующего главврача ГКБ им. Ф. Х. Граля № 2 Владимира Грязнова есть все шансы сохранить этот пост, несмотря на то, что ранее на эту должность прочили одного из соратников советника губернатора Пермского края по вопросам здравоохранения Анатолия Зубарева, экс-главврача ПККБ Валерия Блинова.

Напомним, Валерий Блинов пришел на должность первого заместителя главного врача ГКБ № 2 в мае этого года. Смена руководства в ГКБ № 2 ожидалась не ранее 30 ноября, так как в это время заканчивался срок действия контракта с Грязновым.

Контракт с Грязновым продлевать не планировалось, так как это бы противоречило новому закону № 256 о предельном возрасте для руководителей и их заместителей (65 лет). Владимиру Грязнову в этом году исполнилось 66 лет.

В то же время руководитель медучреждения может сохранить занимаемую должность до 70 лет при условии, что медперсонал на общем собрании поддержит его и подготовит необходимое ходатайство.

8 ноября коллектив ГКБ № 2 провел общее собрание. Большинство медработников проголосовали за Грязнова. В краевом министерстве здравоохранения информацию об общем собрании в ГКБ № 2 подтвердили и пояснили, что протокол собрания еще не получен, а окончательное решение в любом случае будет принимать учредитель, то есть министерство.

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