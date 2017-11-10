Владимир Грязнов может сохранить пост главврача в ГКБ № 2

Напомним, Валерий Блинов пришел на должность первого заместителя главного врача ГКБ № 2 в мае этого года. Смена руководства в ГКБ № 2 ожидалась не ранее 30 ноября, так как в это время заканчивался срок действия контракта с Грязновым.

Контракт с Грязновым продлевать не планировалось, так как это бы противоречило новому закону № 256 о предельном возрасте для руководителей и их заместителей (65 лет). Владимиру Грязнову в этом году исполнилось 66 лет.

В то же время руководитель медучреждения может сохранить занимаемую должность до 70 лет при условии, что медперсонал на общем собрании поддержит его и подготовит необходимое ходатайство.