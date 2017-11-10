Погода в Омске: 11 и 12 ноября будет морозно

В пятницу мы начинаем интересоваться, какая погода ждёт нас в предстоящий уикенд. Что запланировать на субботу и воскресенье: сходить в гости к друзьям или родственникам, а может остаться дома, завернувшись в тёплый плед, и почитать книгу или посмотреть фильм?

Определиться с выбором вам поможет прогноз погоды на выходные, который подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.

Погода на рабочей неделе в Омске была прохладной, в отдельные дни прошёл небольшой снег. В выходные дни в городе немного похолодает, в некоторых районах региона ударят настоящие морозы. По сообщению Объ-Иртышского УГМС, в отдельных районах Омской области температура воздуха понизится до -19°C.

В ночь на субботу, 11 ноября, на территории Омска ожидается до -8°C, пасмурно, небольшой снег, утром похолодает до — 11 градусов, будет облачно, днём немного потеплеет до -5, облака не рассеются. Вечером опять немного похолодает до -8, будет пасмурно.

12 ноября утром на улице будет свежо -5 градуса, облачно. Днём потеплеет до -1, небо до конца дня затянет тучами. Вечером столбик термометра покажет -3°C.