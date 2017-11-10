Скончался кубанский писатель Борис Тумасов

Борис Тумасов родился и вырос в станице Ленинградской. В апреле 1943 года ушёл добровольцем на фронт, он — ветеран Великой Отечественной войны.

Тумасов после окончания Ростовского университета преподавал в школах и вузах Краснодара, более 50 лет проработал в Кубанском технологическом университете.