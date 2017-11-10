В Сочи назвали самого милосердного горожанина
Хартия жителей города «Я люблю Сочи» была создана в 2014 году. На днях в очередной раз выбрали ее лучших последователей и сподвижников.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Хартия жителей города «Я люблю Сочи» была создана в 2014 году. На днях в очередной раз выбрали ее лучших последователей и сподвижников.
Самым гостеприимным предприятием стал
Самый красивый ландшафт на прилегающей территории у базы «Юг Спорт».
Самым милосердным горожанином признан депутат Виктор Тепляков, сообщает