В Самаре студентов из-за ЧМ-2018 выселят из общежитий

Источник: Pro Город Самара

Российским студентам грозит массовое выселение из общежитий из-за ЧМ-2018. На время проведения мундиаля они уступят свои места сотрудникам Росгвардии и полиции.

Так, в общероссийскую общественную организацию «Российский студенческий союз» (РСС) начали поступать обращения студентов из университетов в Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге, которые сообщают, что администрации вузов обсуждают возможность изменения процесса обучения, времени проведения сессии и практики.

В Самаре, к примеру, были пересмотрены графики учебы Самарского госуниверситета путей сообщения. Аудиторные занятия для студентов очной формы завершатся до 1 мая 2018 года, а сессию они пройдут уже в августе. Таким образом, как рассказал «Коммерсанту» проректор по учебной работе СамГУПС Максим Гаранин, у студентов отпадет необходимость находится в общежитиях во время чемпионата. А ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников отметил, что на время ЧМ-2018 в общежитиях вуза будет размещено 450 сотрудников полиции, «о чем уже достигнута договоренность с МВД».

В минобрнауки подтвердили, что соответствующая рекомендация разработана по поручению правительства, но заявили, что права студентов будут соблюдены. Несмотря на это, в РСС считают, что принудительное выселение студентов, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно. Кроме того, решение о выселении студентов лишит их возможности присутствовать на чемпионате мира по футболу, поскольку стоимость аренды жилья в дни его проведения будет значительно выше.