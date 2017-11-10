Главный санврач порекомендовал казахстанцам не выезжать в ряд стран

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 ноя — Sputnik. Из-за вспышки опасных заболеваний желательно не посещать такие страны, как Йемен и Мадагаскар, а также необходимо быть осторожными в некоторых европейских странах, сказал председатель Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения — главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

«В Мадагаскаре очень серьезное положение. И нашим туристам вообще не рекомендую Мадагаскар — там на сегодня более тысячи случаев заражения от легочной формы чумы. Это практически стопроцентная летальность», — сказал Бекшин, отвечая на вопрос СМИ на брифинге в службе центральных коммуникаций.

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Он добавил, что такого количества заболеваний не регистрировалось давно. Не очень благоприятная ситуация, по его словам, сложилась и в Йемене, откуда поступают сведения о фактах заражения оспой обезьян.

«Она может передаваться человеку, это очень опасно. Но мы имеем набор и диагностику, готовы к индикации этих заболеваний и принимать меры по своевременному лечению наших граждан, которые выезжают в свои заграничные командировки, по работе или же на отдых», — сказал главный санитарный врач.

Также он подчеркнул, что в европейских странах есть проблема по легионеллезу, в первую очередь, в Испании и Португалии, где была зарегистрирована вспышка этой тоже особо опасной инфекции.

«Болезнь поражает сразу, дает тяжелую форму двусторонней пневмонии, поражает нервную систему, почечную систему, и крайне тяжело протекает. Заражение происходит и в гостиницах, и во время принятия душа. Тоже, конечно, нашим туристам необходимо знать об этом», — заключил Бекшин.