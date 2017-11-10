Роспотребнадзор: В регионе растёт заболеваемость внебольничной пневмонией

Каждый третий заболевший — ребёнок в возрасте до 14 лет, и это настораживает, — подчеркнула Бабура.
По её словам, в октябре в регионе зарегистрировали два очага внебольничной пневмонии в образовательных организациях. «Главы муниципальных образований, Минздрав должны иметь самую существенную настороженность по внебольничной пневмонии у детей», — подчеркнула Бабура.
Ранее врио вице-премьера областного правительства Илья Баринов сообщил, что за 8 месяцев 2017 года смертность от внебольничных пневмоний возросла в регионе на 21% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Среди причин — позднее обращение за медицинской помощью и низкая приверженность здоровому образу жизни. Кроме того, у умерших были тяжёлые хронические заболевания.