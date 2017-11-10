Роспотребнадзор: В регионе растёт заболеваемость внебольничной пневмонией

Источник: Калининград.Ru

Каждый третий заболевший — ребёнок в возрасте до 14 лет, и это настораживает, — подчеркнула Бабура.

По её словам, в октябре в регионе зарегистрировали два очага внебольничной пневмонии в образовательных организациях. «Главы муниципальных образований, Минздрав должны иметь самую существенную настороженность по внебольничной пневмонии у детей», — подчеркнула Бабура.